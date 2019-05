Kinder im Fokus der ehrenamtlichen Woche bei Ford (FOTO)

– Ford läutet die Frühjahrs-Ehrenamtswoche „Vibrant Volunteer Week“ein– Rund 170 Ford Beschäftigte engagieren sich in 17 Projekten– Vorlesestunden, Bewerbungstraining, Brandschutzerziehung oderGartenarbeiten

Rund 170 Beschäftigte der Ford-Werke in Deutschland werden sich im

Mai wieder eine Woche lang ehrenamtlich engagieren. Das Besondere an

dieser Woche ist, dass Ford diese Frühjahrs-Projekte teils zusätzlich

finanziell unterstützt. Der bereits 1949 gegründete Ford Motor

Company Fund, die in den USA ansässige gemeinnützige Ford Stiftung,

hat für drei Projekte in dieser Woche ein Budget von 5.400 Euro

bereitgestellt.

Eines der drei zusätzlich finanziell geförderten Projekte ist die

Instandsetzung der Bücherei einer Grundschule in Köln-Roggendorf. 200

Kinder besuchen diese Grundschule, darunter viele Flüchtlingskinder,

deren einziger Zugang zu Büchern die Schulbücherei ist. Dort ist

nicht nur der Buchbestand, sondern auch das Mobiliar in die Jahre

gekommen. Mit dem Ford Fund Budget konnten die Materialien zur

Renovierung sowie neue Bücher, Vorhänge sowie ein Sofa gekauft

werden. Sieben Ford Freiwillige bauen vor Ort unter anderem neue

Bücherregale auf oder streichen Wände. Darüber hinaus wurde ein neues

Sofa gekauft, so dass die Kinder demnächst eine einladende Atmosphäre

vorfinden.

In einem weiteren Projekt greifen rund ein Dutzend Beschäftigte

aus der Ford Homologation gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern zu

Spaten und Harke und sanieren den Schulgarten einer Hauptschule in

einem sozial benachteiligten Stadtteil von Köln. Alte Erde wird

abgetragen, neuer Mutterboden aufgefüllt, es wird gesät und

gepflanzt. Unter dem Motto Biodiversität wird zusätzlich noch ein

Insektenhotel gebaut. Begleitet werden diese Arbeiten von

Biologie-Studierenden der Universität zu Köln, die spezielle

Unterrichtseinheiten entwickeln, um dieses Thema mit den Schülern zu

erarbeiten. Die 44 Lehrer mit ihren 480 Schülern aus 40 Nationen

profitieren nicht nur im Biologie-Unterricht von dem neuen

Schulgarten, sondern wirken mit ihrem innovativen Projekt auch als

Multiplikatoren für Familie, Freunde und den gesamten Stadtteil.

In die literarische Welt tauchen 14 Freiwillige ab 22. Mai ab. Sie

lesen Flüchtlingskindern und deren Familien drei Monate lang an

besonderen Orten vor, so dass nicht nur die Kinder ihre

Deutschkenntnisse verbessern, sondern deren Familien auch besseren

Zugang zu den Vorlese-Orten wie beispielsweise das

Rautenstrauch-Joest-Museum bekommen.

Am Ford Standort im Saarland nutzen Ford Beschäftigte, die

gleichzeitig Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind, die

Ehrenamtswoche, um Kindergarten- und Schulkindern im korrekten Umgang

mit Feuer und Brand zu schulen. Dazu zählt das kontrollierte Anzünden

von Streichhölzern unter Aufsicht, die Benutzung von Feuerlöschern

oder auch das richtige Verhalten im Brandfall.0

Die Frühjahrs-Ehrenamtswoche „Vibrant Volunteer Week“ wurde 2017

bei Ford in Deutschland ins Leben gerufen. Zusammen mit dem Global

Caring Month im Herbst realisieren Ford Beschäftigte allein in diesen

zwei Zeiträumen weltweit über 1.700 Projekte, um sich in ihrem

direkten Umfeld gemeinnützig zu engagieren.

