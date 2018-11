Kindernothilfe-Medienpreis zum 20. Mal verliehen

Am Abend wurden im Schloss Bellevue in Berlin die

Gewinner des Medienpreises „Kinderrechte in der Einen Welt“ in vier

Kategorien ausgezeichnet. Die Kindernothilfe ehrte damit

Journalisten, die sich in ihren Beiträgen in herausragender Weise mit

Kinderrechten beschäftigen. Anlässlich des 20. Jubiläums wurde der

Medienpreis gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

verliehen.

Der Bundespräsident würdigte den Medienpreis der Kindernothilfe

„Kinderrechte in der Einen Welt“ als zivilgesellschaftliche

Initiative, die dabei hilft, die Kinderrechte bekannter zu machen und

damit zu ihrer Verwirklichung beizutragen. Schirmherrin Christina Rau

dankte den anwesenden Preisträgern: „Sie leisten einen erheblichen

Beitrag, die Öffentlichkeit für Kinderrechte zu sensibilisieren. Sie

erzählen berührende Geschichten, decken Kinderrechtsverletzungen auf

und berichten von starken Kindern, die für ihre Rechte kämpfen.“ Die

ausgezeichneten Beiträge greifen eine Vielfalt an Themen auf: Von

der Suche nach verschwundenen minderjährigen Geflüchteten, von

Sinti-Mädchen, die bis heute stigmatisiert werden, bis hin zu

Kindern, die vom IS verschleppt, gefoltert und schließlich zu Tätern

bei einem Sprengstoffattentat gemacht werden.

Die Gewinner sind:

– Print/Online: Claas Relotius – „Löwenjungen“ (SPIEGEL)

– Hörfunk: Gesche Piening – „–Heute mit beschränkter Haftung– –

Keine Gesellschaft ohne Zukunft“ (Bayerischer Rundfunk)

– TV: Natalie Amiri und Anna Tillack – „Verschwunden in

Deutschland – Auf der Suche nach vermissten Flüchtlingsjungen“

(SWR / BR)

– Preis der Kinderjury: Katrin Hörnlein – „Die Friedensfalter“

(ZEIT)

Michel Abdollahi moderierte die Veranstaltung, prominente Gäste

waren unter anderem Natalia Wörner, Heiko Maas, Shary Reeves, Oliver

Wnuk, Dietrich Mattausch, Simon Böer und Manou Lubowski.

Fotos nach der Veranstaltung zum Download im öffentlichen Zugang

unserer Mediendatenbank: https://knh.24hoster.com

