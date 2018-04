Kindernothilfe zum Weltgesundheitstag am 7. April 2018: Das Recht auf medizinische Versorgung wird weltweit verletzt

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat

keinen umfassenden Zugang zu essenziellen

Gesundheitsdienstleistungen. Und wer eine Behandlung oder Medikamente

benötigt, gerät dabei – gerade in armen Ländern – oft in finanzielle

Not. „Dabei sind medizinische Hilfe und Betreuung ein verbrieftes

Kinderrecht“, so Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der

Kindernothilfe im Vorfeld des Weltgesundheitstages 2018. „Viele

Krankheiten wären durch sauberes Trinkwasser, Toilettenanlagen oder

Impfungen vermeidbar, andere durch einfache Medizin zu heilen. Und

manchmal ist es schon ein enormer Schritt, wenn Familien zumindest

mit Blick auf Hygiene und Ernährung unterstützt werden. Hier bleiben

die reichen Länder in der Pflicht“, sagt Weidemann.

Beispiel Peru: In Huancavelica in den südlichen Anden ist fast

jedes zweite Kind unter fünf Jahren chronisch unterernährt. Die

Menschen leben in ärmsten Verhältnissen, Eisenmangel und Anämie sind

bei Kleinkindern weit verbreitet. Die Kindernothilfe fördert die

Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen, die Mütter und Schwangere

begleiten und in Fragen der Gesundheit, Ernährung und Hygiene

schulen. So wird die Zahl der Fehl- und Frühgeburten und

Behinderungen deutlich reduziert. Nach der Geburt werden die –

vielfach noch sehr jungen – Mütter dann beispielsweise zur

Säuglingsernährung und -pflege sowie zu notwendigen Impfungen

beraten.

„Obwohl die Weltgesundheitsorganisation längst herausgestellt hat,

wie wichtig eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und -beratung

ist, sind wir davon doch noch meilenweit entfernt“, so Katrin

Weidemann. „Meist fehlt es am notwendigen Geld, und am meisten

leiden, wie so oft, die Kinder.“ Das erneute Anwachsen von teils

extremer Armut in Lateinamerika und alle damit verbundenen

Verschlechterungen für das Leben der Mädchen und Jungen dort,

bereitet der Kindernothilfe große Sorgen: Selbst wer einen Arzt

aufsuchen oder Medizin kaufen könnte, kann sich diese nicht leisten

oder verschuldet sich massiv für die Behandlung. „Wir setzen auf die

Solidarität der Menschen in Deutschland, die sich um Fragen der

Gesundheitsdienstleistungen kaum Gedanken machen müssen“, sagt Katrin

Weidemann. „Es kann doch nicht sein, dass Kinder an vermeidbaren

Krankheiten leiden und sogar sterben, weil es an vergleichsweise

wenig Geld fehlt.“

Pressekontakt:

Angelika Böhling, Pressesprecherin

Angelika.Boehling@Kindernothilfe.de

Telefon: 0203.7789-230; mobil: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell