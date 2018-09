Kirchen-Kicker aus 13 Nationen stiften den 150. Brunnen für Afghanistan / Aktion von Shelter Now verhalf über 30.000 Menschen zu sauberem Trinkwasser

In Kürze entsteht in Afghanistan der 150.

Brunnen, den Menschen in Deutschland über das internationale

Hilfswerk Shelter Now gestiftet haben. Seit 2012 haben Familien,

Schulen, Kindergärten oder Kirchengemeinden jeweils mindestens 950

Euro zusammengelegt, damit afghanische Dörfer und auch einige Schulen

klares und sauberes Trinkwasser bekommen. Den 150. Brunnen stiftet

die Internationale Fußballmannschaft der Braunschweiger

Friedenskirche mit Spielern aus 13 Nationen. Sie stammen unter

anderem aus Deutschland, Russland, der Türkei, Syrien, Nigeria,

Argentinien und – Afghanistan.

„Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist eins der dringendsten

Entwicklungsprobleme im regenarmen Afghanistan“, sagt der deutsche

Shelter Now-Direktor Udo Stolte. Auch in diesem Sommer leide das Land

unter extremer Dürre mit Ernteausfällen bis 100 Prozent und

Wasserknappheit. Allein durch die von Deutschen gestifteten Brunnen

haben nach Angaben von Shelter Now bisher weit über 30.000 Menschen

dauerhaft direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. „Sie

müssen nun nicht mehr kilometerweit Wasser schleppen oder das oft

verschmutzte Wasser aus den Flüssen trinken“, betont Stolte.

Die Aktion „Brunnen stiften“ geht auf die Anfrage einer Familie

zurück, die jedem ihrer drei Kinder zum Geburtstag einen Brunnen in

Afghanistan schenken wollte. Shelter Now setzte die Idee um – die

ersten drei Brunnen tragen die Namen der Kinder Salome, Natanael und

Esperanza. Viele Shelter Now-Spender griffen seither die Anregung

auf. Die Brunnen kosten durchschnittlich 1.900 Euro. Wird wenigstens

die Hälfte dieser Summe gespendet, legt das Hilfswerk den Rest dazu.

„Der Spender kann sich den Text für die an dem Brunnen angebrachte

Tafel aussuchen und erhält eine Urkunde mit Ortsangabe und Fotos von

der Einweihung“, berichtet Udo Stolte.

Aus den Spenden finanziert Shelter Now das erforderliche Material

und die Gerätschaften für Bohrung und Bau der Brunnen. Diese

entstehen in Regionen, in denen das Hilfwerk bereits aktiv ist und

die Bewohner Bedarf anmelden, so in den Provinzen Badakhshan,

Kandahar oder Kabul. Dort freuten sich Ende Juni 1500 Schülerinnen

der Tangi Gharo-Mädchenschule und ihre Lehrerinnen: „Früher waren wir

öfter mal krank, weil wir nicht genug getrunken hatten. Durch den

Brunnen ist das jetzt kein Problem mehr“, sagte ein Mädchen bei der

Einweihung und dankte den Spendern.

Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit

Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in

Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der

Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in

Deutschland lautet „Shelter Now Germany e.V.“. Shelter Now finanziert

seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die

effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now

durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) seit 2006

jährlich mit dem Spendensiegel bescheinigt.

