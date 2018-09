Ordentliche Arbeitsplätze sind sicherer (FOTO)

Wie wirkt sich äußeres Chaos auf das Verhalten und die innereEinstellung von Menschen aus? Prof. Hiltraut Paridon, Psychologin ander Hochschule für Gesundheit in Gera, berichtet von einerwissenschaftlichen Studie, dass ein chaotisches Umfeld vermutlichunkontrollierte bzw. maßlosere Verhaltensweisen begünstigt. IhreThese überträgt sie auf das Feld der Arbeitssicherheit undkonstatiert: „Wir müssen eine gesunde und sichere Arbeitsumgebungschaffen, um die Arbeitssicherheit in Unternehmen zu verbessern.“ Wiesie zu ihren interessanten und innovativen Resultaten kommt, istausführlich in der aktuellen Ausgabe von etem 04.2018 – Magazin fürPrävention, Rehabilitation und Entschädigung der BerufsgenossenschaftEnergie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) nachzulesen.

Auf einer Tagung der BG ETEM hat Prof. Hiltraut Paridon Fach- und

Führungskräften die Augen geöffnet. Sie entwarf zwei Bilder: Eine

unordentliche, chaotische Küche mit dreckigem Geschirr in der Spüle

und kontrastierend eine saubere, ordentliche und übersichtliche

Küche. In jeder Küche befindet sich eine Schale mit Karotten und eine

mit Keksen. Doch, in welcher Küche greifen die Menschen zu welcher

Schüssel?

„In der schlampigen Küche bedienten sich die Probanden deutlich

ausgiebiger an der Keksschale als in der ordentlichen; sie aßen etwa

doppelt so viele der Kalorienbomben – vor allem wenn sie sich

zusätzlich an eine Situation erinnerten, in der sie sich bereits

einmal unkontrolliert verhalten haben“, erklärt Paridon und schließt

an mit einer Erklärung für das Verhalten der Test-Teilnehmer: „Das

chaotische Umfeld löst vermutlich die innere Einstellung aus: ,Alles

scheint hier außer Kontrolle – warum sollte ich mich nicht auch gehen

lassen?–„

Genau hier setzt Paridon an und nimmt Bezug auf Analysen des

britischen Gesundheitsexperten Sir Michael Marmot. Dieser kommt zu

dem Schluss, es sei „unsinnig“ zu erwarten, „dass Menschen ihr

Verhalten ändern, wenn die soziale, kulturelle und physische Umgebung

dagegenspricht“. Doch wie kann man, übertragen auf das Thema

Arbeitssicherheit, Menschen bzw. Arbeitnehmer nun zu einer

Verhaltensänderung, d. h. weg von falschem hin zu richtigem Verhalten

bewegen?

Ein Ansatzpunkt für richtiges Verhalten beschreibt die auch als

Arbeitspsychologin bekannte Wissenschaftlerin die von den

amerikanischen Psychologen Edwin Locke und Gary Latham entwickelte

„Zielsetzungstheorie“. Danach wirken sich konkrete Zielfaktoren

direkt auf die Arbeitsleistung aus. Diese sei umso besser, je klarer

und schwieriger, aber dennoch erreichbar ein Ziel formuliert ist und

je mehr sich ein Mitarbeiter auch persönlich an dieses Ziel gebunden

fühlt.

Ziele müssen also klar und konkret formuliert werden. Nicht: „Ich

will weniger Zeit mit dem Smartphone verbringen“, sondern „In den

nächsten vier Wochen will ich jeden Dienstag und Donnerstag zwischen

20 und 22 Uhr mein Smartphone ausschalten.“

Fazit: Eine Verhaltensänderung im Arbeitsleben wird laut Paridon

nur funktionieren, „wenn wir die Umgebung mitgestalten können, die

Konsequenzen unseres Verhaltens beachten und gestalten, die vom

Unternehmen vorgegebenen Ziele anregend und zugleich erreichbar sind

und es für unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Maßnahmen

gibt“. Eigentlich ganz einfach …

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8

Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert

sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den

Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen

übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und

stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

