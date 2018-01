Kirgistan hat mit allgegenwärtiger Korruption zu kämpfen / Geringes Ansehen des Parlaments, der Polizei und der Justiz

Trotz vielfacher Bemühungen im Kampf gegen die

Korruption in Kirgistan scheint sich das Übel eher auszubreiten.

Viele der Verdächtigen oder Verurteilten gehören der Regierungspartei

SDPK, der Sozialdemokratischen Partei Kirgistans, an.

Kirgistans Ex-Präsident Almazbek Atambayev hatte in seiner

sechsjährigen Amtszeit versprochen, die Korruption im Parlament, in

dem die SDPK die stärkste Partei ist, zu bekämpfen. Tatsächlich aber

scheinen immer mehr Parlamentarier ihre Mitgliedschaft in der SDPK

und die Angehörigkeit in der Volksvertretung zu benutzen, um der

Verfolgung durch die Justiz zu entkommen.

Nach Einschätzung von internationalen Beobachtern stehen

beispielsweise Mussafar Isakov und Ulan Primov im Verdacht. Bereits

im März war Isakov wegen Korruptionsvorwürfen vom Nationalen

Sicherheitskomitee (UKMK) untersagt worden, die Hauptstadt Bischkek

zu verlassen. Isakov soll in illegale Grundstücksgeschäfte verwickelt

gewesen sein, als er von 2010 bis 2015 Bürgermeister einer Kommune in

Südkirgistan war. Ulan Primov wiederum steht unter

Korruptionsverdacht, nachdem er acht Ausschreibungen gewonnen hatte.

Einige der früher verurteilten Personen sind ebenfalls

SDPK-Mitglieder, unter ihnen Dilmurat Akparaliev und Torobaj

Zulpukarov. Die beiden Männer wurden wegen Vergewaltigung verurteilt.

In der öffentlichen Meinung genießt das Parlament des

zentralasiatischen Staates wenig Vertrauen. Fast achtzig Prozent der

Bevölkerung halten es für „sehr oder ziemlich korrupt“. Ein Experte

der Friedrich-Ebert-Stiftung meinte dazu, dies sei vor dem

Hintergrund zahlreicher Skandale um private Eigen- oder

Geschäftsinteressen der Abgeordneten nicht verwunderlich. Allerdings

erzielten Polizei und Gerichte noch schlechtere Werte im Ansehen der

Bevölkerung. Die Parlamentarier scheinen sich weniger auf politische

Inhalte zu konzentrieren als vielmehr auf die Balance in der

Postenverteilung.

Nach Einschätzung des deutschen Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) stellt die allgegenwärtige

Korruption ein enormes Hindernis für die Entwicklung Kirgistans dar.

Sie schade der Gesellschaft in allen Bereichen und untergrabe die

Autorität der Regierung. Die Korruption verhindere in hohem Maße,

dass der Staat seine Aufgaben erfüllen könne. Im

Korruptionswahrnehmungsindex von Amnesty International steht

Kirgistan auf Platz 136 von 176 Staaten.

