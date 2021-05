Klimawandel im Notstandsland – Aktuelle Fakten rund um den Klimawandel

Der Klimawandel ist ein heißes Thema, an dem sich die Gemüter scheiden – zudem ist es ein Thema, über das viele Menschen nicht wirklich viel wissen, aber auf jeden Fall eine Meinung haben. Genau dieses Thema, sowie auch die Zuwanderungs- (und Coronavirus-) Problematik Deutschlands, werden in diesem neuen Buch leicht verständlich und anschaulich dargestellt, wobei das Individuelle, Soziale, Gesellschaftliche, Politische sowie das Regionale und Globale Klima verschiedener Gebiete bzw. der gesamten Erde behandelt werden. Das Buch greift problematische Themen wie die Flüchtlingskrise/Replacement Migration, die neue Politologik, Five Human Races, Rassismus, Evolution des Menschen, das deutsche Homo sapiens-Zeitsprung-Experiment, Gender-Ideologie und das Leid der Frauen in afrikanisch-arabischen Ländern auf. Der Autor geht dem Unwort Ausländerkriminalität auf den Grund und untersucht das mörderische Verhalten in verschiedenen Kulturen.

Die Leser lernen in dem spannenden Buch „Klimawandel im Notstandsland“ von Ulrich Kutschera mehr über die Entnazifizierung der Biologie und warum sich die Evolution im Rückwärtsgang befindet. Dazu beleuchtet der Autor den Geburtennotstand und das Massenaussterben im Gender-Germany. Auch Themen wie die Verrohung des Schulwesens, die Bildungsverweigerung und der Verfall im Denkvermögen werden hier angesprochen. Die Leser werden von Autor zum Nachdenken über die Klimahysterie und die Fridays-for-Future-Bewegung angeregt und lernen was es mit der Kohlendioxid-Phobie eigentlich auf sich hat. Der Autor wirft zudem einen evolutionären Blick in die Zukunft Europas.

