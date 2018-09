Klingbeil will weiter Debatteüber stabiles Rentenniveau bis 2040

Die SPD hält an ihrer Forderung fest, das Rentenniveau bis zum

Jahr 2040 stabil zu halten.

Das hat Generalsekretär Lars Klingbeil am Samstag im Inforadio vom

rbb deutlich gemacht. Die Altersarmut nehme zu, und das Thema treibe

die Menschen um. Darauf müsse auch die Union eine Antwort geben.

Wörtlich sagte Klingbeil: „Altersarmut gibt es, Altersarmut wird

zunehmen, wenn wir nicht politisch gegensteuern. Und es ist die

Aufgabe von Politik, sich damit auseinanderzusetzen. (…) Wir haben

jetzt in der Koalitionsvereinbarung gesagt, bis 2025 soll das

Rentenniveau bei 48 % stabilisiert werden, sehr wichtiges Zeichen,

auch ein zentrales Versprechen des Staates, dass man sagt: ihr könnt

wirklich in Würde alt werden und habt dann auch einen vernünftigen

Ruhestand. Aber was ist eigentlich nach 2025? Und die Debatte hat

Olaf Scholz angestoßen, die muss auch geklärt werden. Das ist keine

Sache, die man in den nächsten Tagen klären wird in der Koalition,

aber zu diskutieren, auch darüber zu ringen, was der richtige Weg

ist, da erwarte ich von der Union mehr, als dass sie sagt: Nö, wollen

wir nicht. Die Antwort muss auch die Union geben, was sie eigentlich

gegen Altersarmut tun will.“

Laut Klingbeil sollen die Pläne stärker über Steuermittel

finanziert werden. „Ich habe die feste Prognose, dass der

Steuerzuschuss steigen wird in der Rente.“

Das Interview mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sendet

Inforadio vom rbb am Samstag in der Sendung 12.22.

