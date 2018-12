Kliniken und Pflegeeinrichtungen locken Arbeitskräfte mit Top-Karrierechancen aufs Land / Studie zeigt, wo Bewerber die besten Arbeitsbedingungen finden

Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit den

besten Karrierechancen in Deutschland liegen mehrheitlich auf dem

Land und nicht in einer Großstadt. Das hat das Institut für

Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus und

Focus Money für den Deutschlandtest herausgefunden. Die Forscher

untersuchten in einer Studie die beruflichen Entwicklungschancen in

den nach Mitarbeiterzahl jeweils größten 1.500 Krankenhäusern und 650

Pflege- sowie Gesundheitsunternehmen. Das Ergebnis: In je drei von

fünf Kategorien hat der Spitzenreiter seinen Standort nicht in einer

Großstadt. Insgesamt bieten 122 Krankenhäuser und 88 Firmen aus der

Pflege- und Gesundheitsbranche ihren Mitarbeitern

Top-Karrierechancen. Die Bewertung beruht zum einen auf einem an die

Unternehmen verschickten Fragebogen, in dem Aspekte wie Bezahlung,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mitarbeiterförderung

abgefragt wurden. Zum anderen bewerteten die Forscher die

Online-Reputation der Firmen bezüglich Arbeitsklima, Karriere und

Unternehmenskultur. Nur die besten Arbeitgeber qualifizierten sich

für das Siegel „Top-Karrierechancen“.

Die meisten Arbeitgeber mit Top-Karrierechancen finden Bewerber

unter den öffentlichen Krankenhäusern. 38 Kliniken wurden in diesem

Bereich ausgezeichnet. An der Spitze steht das Klinikum Altenburger

Land im thüringischen Altenburg, das in Stellenanzeigen Hilfe bei der

Wohnungssuche und einen Betriebskindergarten verspricht. Ebenfalls

fernab von der Hektik der Großstädte befindet sich die Schön Klinik

Vogtareuth. Das beste von 23 ausgezeichneten privaten Krankenhäusern

hat seinen Standort in der Nähe des Chiemsees. Den Angestellten

bietet die Klinik zum Beispiel eine Vielzahl praxisnaher Fort- und

Weiterbildungen.

In der Pflege- und Gesundheitsbranche schnitt der Sektor Sozial-

und Gesundheitswesen am besten ab, zu dem beispielsweise Stiftungen,

kirchliche Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände zählen. Spitzenreiter

von 28 ausgezeichneten Betrieben ist das Christliche Jugenddorfwerk

Deutschlands aus dem schwäbischen Ebersbach. Dort stehen Mitarbeitern

unter anderem interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten zur

Verfügung. Auch 24 Pflege- und Hilfsdienste bieten ihren Angestellten

Top-Karrierechancen. Über den ersten Platz darf sich der Pflege- und

Gesundheitsdienst der Diakonie aus Arnsberg im Sauerland freuen. In

Stellenanzeigen lockt die Diakonie Bewerber zum Beispiel mit einer

Jahressonderzahlung und einem Kinderzuschlag.

Hintergrundinformationen

Für die Siegel-Studie „Top-Karrierechancen“ untersuchte das IMWF

die 1.500 nach Mitarbeiteranzahl größten Krankenhäuser und die 650

größten Unternehmen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich mit Sitz

in Deutschland. Mithilfe eines an die Unternehmen verschickten

Paper-Pencil-Fragebogens sammelten die Analysten des IMWF Fakten zu

Karriere-Aspekten der jeweiligen Betriebe, darunter Entlohnung,

Aufstiegschancen und Personalgespräche. Ebenfalls untersucht wurde,

wie stark die Unternehmen ihre Angestellten im Hinblick auf

Weiterqualifizierung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

fördern und unterstützen. Parallel wurde die Online-Reputation der

Firmen in Bezug auf Arbeitsklima, Karriere und Unternehmenskultur

mithilfe einer Social-Listening-Analyse untersucht. Im ersten Schritt

der Datenerhebung durchsuchte der Studienpartner Ubermetrics

Technologies das Internet inklusive Social Media (insgesamt 350

Millionen öffentliche Online-Quellen) nach relevanten, öffentlichen

Beiträgen, in denen die Unternehmen genannt wurden. Im Hinblick auf

Krankenhäuser wurden 160.000, bezüglich Pflege und

Gesundheitseinrichtungen 130.000 Netz-Fundstellen an Beck et al.

Services übermittelt und dort mittels Verfahren der Künstlichen

Intelligenz (neuronale Netze) analysiert, den Themenfeldern

zugeordnet und einer Sentiment-Analyse unterzogen. Dabei handelte es

sich um Daten aus dem Erhebungszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum

30. September 2018. Die Ergebnisse beider Erhebungen wurden

zusammengefasst und branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100

Punkten abgebildet. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte

und setzte damit den Benchmark für alle anderen untersuchten

Unternehmen innerhalb der entsprechenden Branche. Für das Siegel

„Top-Karrierechancen“ qualifizierten sich diejenigen Unternehmen, die

dabei mindestens 50 Punkte erreichen und im Beobachtungszeitraum der

Social-Listening-Analyse mindestens 20 Mal in den ausgewerteten

Online-Quellen genannt wurden.

IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

Das IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die

Ergebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für

Entscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichende

Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt die

Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen

oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem

Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte

zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an

fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen

interessiert sind.

Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er

hat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting

vielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit von

Forschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft zu initiieren.

Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das

IMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird

erwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.

Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,

relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für die

Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.de

