Klöckner 100 Tage Bundesernährungsministerin: Lebensmittelwirtschaft fordert europäische Lösungen (FOTO)

Anlässlich der heutigen 100-Tages-Bilanz von Julia Klöckner,Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, fordert derSpitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft auch in Zukunftwissenschaftsbasierte Fakten und Europa nicht aus dem Blick zuverlieren. BLL-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff erklärt: „DieBundesministerin hat gezeigt, dass sie nicht nur eine Frau klarerWorte ist, sondern dass sie darauf auch Taten folgen lässt. Sie hatihre Ziele deutlich benannt, beispielsweise in Sachen Reduktions- undInnovationsstrategie bei Fertiglebensmitteln. Wir werden alsSpitzenverband diesen Weg weiterhin in enger und konstruktiverZusammenarbeit mit ihr gehen. Weisen aber noch einmal eindringlichauf zwei Kernforderungen der Lebensmittelwirtschaft hin: Zum einendie Notwendigkeit von wissenschafts- und faktenbasierten Lösungen.Wenn wir über eine visualisierte Nährwertkennzeichnung sprechenwollen, dann brauchen wir Erkenntnisse darüber, wie wissenschaftlichfundiert die einzelnen Modelle sind und ob sie eine Hilfestellung fürdie Kunden sind. Oder ob sie nicht eher zu einer fehlgeleitetenErnährung führen, wie beispielsweise die Lebensmittelampel. Deshalbsollte die Ministerin wie im Koalitionsvertrag festgehalten, dieEvaluation auf europäischer Ebene abwarten, um eine fundierteEntscheidung gemeinsam auch mit der Wirtschaft für eine einheitliche,aber freiwillige Lösung treffen zu können. Zum anderen muss dieMinisterin den europäischen Binnenmarkt und das gemeinsame, zumSchutz der Verbraucher und der Unternehmen geltendeLebensmittelrecht, im Blick behalten. Nationale –Insellösungen–können nicht die Lösung sein, gleich ob im Bereich der Kennzeichnung,der Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe oder derMineralöldebatte. Die deutschen Unternehmen vermarkten ihre Produkteim gesamten europäischen Binnenmarkt und darüber hinaus. Dies ist einwesentlicher Grund ihres Markterfolgs und Garant für dieWirtschaftskraft der mittelständischen deutschenLebensmittelwirtschaft.“

