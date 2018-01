KN: Warnstreiks in Schleswig-Holstein bei Danfoss und Dräger

Der Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie

weitet sich auch auf den Norden Deutschlands aus. Ab Mittwoch wird

die Welle an Arbeitsniederlegungen mit einer Aktion bei Danfoss in

Neumünster Schleswig-Holstein erreichen, wie die „Kieler Nachrichten“

(Dienstagsausgabe) berichten.

„Landesweit werden rund 26 000 Beschäftigte in den tarifgebundenen

Betrieben zu mehrstündigen Warnstreiks aufgerufen“, sagt Heiko

Messerschmidt, Sprecher der IG Metall Küste, der Zeitung. Am Freitag

soll es Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen in Kiel, Flensburg und

an der Unterelbe geben, wie der Gewerkschafter ankündigt. Am

Donnerstag ist Schleswig-Holsteins größter Industrie-Arbeitgeber

betroffen: der Medizin- und Sicherheitskonzern Dräger in Lübeck.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten unter anderem sechs

Prozent mehr Einkommen und die Option, die Arbeitszeit auf 28

Wochenstunden senken zu können. Nach Einschätzung des

Arbeitsmarktexperten Dominik Groll (35) vom Kieler Institut für

Weltwirtschaft ist die Forderung der Gewerkschaft deutlich zu hoch.

„Sechs Prozent mehr Geld, das würde die Branche Beschäftigung

kosten“, sagt er den „Kieler Nachrichten“. Mit Blick auf die Preis-

und Produktivitätsentwicklung könne die Branche allenfalls ein

Lohnplus von drei Prozent verkraften.

Pressekontakt:

Kieler Nachrichten

Newsroom-Leiter

Florian Hanauer

Telefon: 0431/903-2812

florian.hanauer@kieler-nachrichten.de

Original-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell