Kölner Stadt-Anzeiger: Amokfahrer von Münster konnte seinen beruflichen Niedergang nicht verkraften

Köln/Münster. Der Todesfahrer von Münster hat sich

mit einer achtschüssigen Handfeuerwaffe in den Mund geschossen. Wie

der Kölner Stadt-Anzeiger (Montag-Ausgabe) aus Sicherheitskreisen

erfuhr, soll der 48-jährige Jens R. seinen beruflichen Niedergang als

Industriedesigner nicht verkraftet haben. Dies legt zumindest eine

fünfseitige Abschiedsmail nahe, die der Amokläufer Ende März an

Angehörige und Bekannte verschickte. In dem Traktat machte er vor

allem Ärzten Vorwürfe, dass sie ihn falsch behandelt hätten. Als

gefeierter Absolvent der Fachhochschule Münster hatte der

Freiberufler eine Lampe entwickelt, die er zum Patent angemeldet

hatte. Seine Kreation wurde zeitweilig zum Kassenschlager. R.

verdiente viel Geld, legte sich fünf Autos zu, mietete in Münster

eine Lagerhalle nebst zwei weiteren Wohnungen im sächsischen Pirna

und in Heidenau an. Dann aber blieb der Erfolg aus, sein Geschäft

lief nicht mehr so, wie es sollte. Mit dem Designer ging es bergab.

Jens R. wurde unzufrieden, gab anderen die Schuld für seinen Absturz.

Sein Gemüt verfinsterte sich. Mit seinen Eltern im sauerländischen

Brilon geriet er immer häufiger aneinander. Seinem Vater gab er die

Schuld für seine persönlichen Probleme, weil der ihn angeblich falsch

erzogen habe. Auch mit Freunden überwarf er sich, eckte an mit teils

rechten Sprüchen.Irgendwann saß er zwischen allen Stühlen, fühlte

sich verraten, fiel auf durch psychische Störungen. Ende März bat

Jens R. beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Münster um Hilfe.

Es ist die Zeit, in der er auch besagte Abschiedsmail versendete.

Darin beschwerte er sich auch, dass man ihn als Rechtsradikalen

beschimpfe. In jener Phase trug er sich zunehmend mit

Selbstmordabsichten. Elf Tage später machte der Freischaffende seine

Ankündigung wahr und startete seine Todesfahrt.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell