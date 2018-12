Kölner Stadt-Anzeiger: Germanist Detering attestiert AfD-Führung den „Jargon von Gangstern“

Der frühere Präsident der Deutschen Akademie für

Sprache und Dichtung, Heinrich Detering, hat der AfD-Führung den

„Jargon von Gangstern“ vorgeworfen. „Die berechtigte Empörung

beschränkt sich in Deutschland immer wieder auf isolierte sprachliche

Entgleisungen“, sagte der Göttinger Germanist, der in diesem Jahr

Stipendiat des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles war, dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe). Stattdessen müsste es darum gehen,

„die ideologischen Denkmuster zu rekonstruieren, aus denen die

vermeintlichen Entgleisungen folgerichtig und präzise hervorgehen“.

Als Beispiel verwies Detering auf eine Wahlkampfrede des

AfD-Co-Vorsitzenden Alexander Gauland aus dem Jahr 2017 mit der

Aussage, die damalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,

Aydan Özoguz (SPD), nach Anatolien zu „entsorgen“. Im Kontext lasse

Gauland „eine Vernichtungsphantasie auf diesen Punkt zulaufen. Die

Gewaltforderung stellt sich ein, ohne dass sie ausgesprochen werden

müsste“. Dass Zuhörer bei AfD-Kundgebungen in Sprechchören die

„Volksverräter“ erledigen wollten, zeige, wie genau sie verstanden

werde. „Nicht die einzelne Vokabel, sondern das Narrativ folgt dem

Jargon von Gangstern, die es ihrem Opfer erst richtig zeigen, es dann

erledigen und schließlich –entsorgen–.“ Gauland sei ein Virtuose der

Zweideutigkeit, so Detering weiter. „Er will nichts gesagt haben,

aber die Rücknahme ist auf Durchschaubarkeit anlegt. Das Ausmessen

einer rhetorischen Ambivalenz-Zone gehört zum rhetorischen Kalkül.

Das muss man ernstnehmen und sichtbar machen. Sonst gerät man in eine

letztlich wirkungslose Empörungsschleife und verheddert sich im

Gewirr einzelner Wörter und Begriffe.“ Die ständigen Rückgriffe von

AfD-Vertretern auf den Nationalsozialismus seien keine Ausrutscher,

sondern konstitutiv, betonte Detering. „Die AfD muss die NS-Zeit

aufwerten, weil sie nur dann die Kontinuität einer deutschen

Kulturgeschichte behaupten kann. Ein Bruch in dieser homogenen Kultur

kann per Definition niemals von innen gekommen sein. Dem

demokratischen Konsens, dass der Nationalsozialismus einen

beispiellosen Zivilisationsbruch bedeutet, muss die AfD darum

widersprechen.“ Die Ankündigung der Gaulands wie des Thüringer

AfD-Chefs Björn Hecke, man wolle sich „unser Land zurückholen“,

beziehe sich auf ein Deutschland, das am 8. Mai 1945 verloren

gegangen sei. „Das Feindliche und Fremde, das mit diesem Datum vom

Land Besitz ergriffen hat, ist – der demokratische Rechtsstaat, die

offene Gesellschaft“, erläuterte Detering. Der Bezug auf eine

verbindende „Wesensart“, an der alle Deutschen teilhätten und die

sich auswirkte auf Lebensführung, Weltanschauung, Umgangsformen, ist

laut Detering „nicht nur eine reine Fiktion, sondern

gemeingefährlicher Unsinn, weil es am Ende immer auf ein biologisches

Substrat hinausläuft. Also auf rassistische Annahmen“. Was heute als

verbindende Kultur „der Deutschen“ behauptet werden könne, „das

reduziert sich bei genauerer Betrachtung auf die gemeinsame Sprache –

im Grunde auf das, was Frau Özoguz 2017 gesagt und was Gaulands

Hassausbruch veranlasst hat“. https://www.ksta.de/politik/interview-m

it-heinrich-detering–gauland-ist-ein-virtuose-der-zweideutigkeit–31

705288

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell