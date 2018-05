Kölner Stadt-Anzeiger: Grüne lehnen Untersuchungsausschuss zur Bamf-Affäre ab – Göring-Eckardt dringt auf schnelle Aufklärung durch den Innenausschuss

Die Grünen im Bundestag lehnen einen

parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Missständen im

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) weiter ab. “ Im Moment

ist die sofortige, konsequente Aufklärung im Innenausschuss sehr viel

sinnvoller, als sich erst einmal monatelang über den Auftrag eines

Untersuchungsausschusses zu streiten und dann irgendwann mit dem

Aktenstudium zu beginnen“, sagte Fraktionschefin Katrin

Göring-Eckardt dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe). Sie

schloss die Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses zu einem

späteren Zeitpunkt aber nicht aus. Der hohe Anteil gerichtlich

beanstandeter Bescheide des Bamf etwa sei sehr auffällig. „Das heißt

doch, dass mit dem Verfahren insgesamt etwas nicht stimmen kann. Aber

unser weiteres Vorgehen muss sich aus der laufenden Arbeit im

Innenausschuss ergeben.“ Der FDP warf Göring-Eckardt in dieser Frage

„Arbeitsverweigerung mit lautem Getöse“ vor. Die Liberalen hätten für

die Sondersitzung des Innenausschusses zum Beispiel keine einzige

Frage vorgelegt. Was die AfD wolle, sei ohnehin klar: eine Art

Merkel-Tribunal, mit dem die gesamte Flüchtlingspolitik der

vergangenen Jahre diskreditiert werden solle. „Für Populismus sind

wir nicht zu haben. Für uns gilt grundsätzlich: Mit der AfD werden

wir keine gemeinsame Sache machen“, betonte Göring-Eckardt.

Den Schaden durch die Bamf-Affäre nannte Göring-Eckardt immens.

„Das Vertrauen in die Behörde war ohnehin nie besonders groß. Wenn

jetzt auch noch die Seriosität einer so großen und wichtigen Behörde

wie des Bamf unter Beschuss gerät, dann hat der Staat ein Problem.

Seehofer muss aufpassen, dass das Bamf nicht der BER des

Innenministeriums wird.“ Für die kritisierten Zustände machte

Göring-Eckardt Innenminister Horst Seehofer (CSU) mitverantwortlich.

„Der Minister dringt auf Aufklärung, weil er denkt, die Vorgänge im

Bamf hätten mit ihm nichts zu tun. Aber da irrt Herr Seehofer. Er saß

als bayerischer Ministerpräsident in allen Runden des Kanzleramts, er

war verantwortlich für seine bayerischen Behörden, und überhaupt ist

das Innenministerium seit 2005 unionsgeführt, in den Jahren 2011 bis

2013 von einem CSU-Minister namens Hans-Peter Friedrich“. Dieser

habe die Zahl der Mitarbeiter im Bamf reduziert und Hilfen für

Syrien-Flüchtlinge außerhalb Deutschlands abgelehnt.

