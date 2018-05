Rheinische Post: Jeder vierte Flüchtling hat einen Job

Von den Flüchtlingen, die seit 2015 aus Kriegs-

und Krisenländern nach Deutschland gekommen sind, hat mittlerweile

jeder Vierte eine Arbeit gefunden. Etwa jeder Fünfte hat eine

sozialversicherungspflichtige Anstellung. Das belegen Zahlen des

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag) vorliegen. „Wenn sich

der Beschäftigungszuwachs so fortsetzt, hat nach fünf Jahren die

Hälfte der Zuwanderer eine Arbeit“, sagte Herbert Brücker, Leiter des

IAB-Forschungsbereichs Migration. Nach Schätzungen des Forschers

werden bis Ende des Jahres monatlich 8500 bis 10.000 weitere

Flüchtlinge eine Arbeit finden. Am häufigsten schaffen es Pakistanis,

einen Job in Deutschland zu finden, wie eine Auswertung der

Bundesagentur für Arbeit zeigt. Im Februar 2018 hatten etwa 40

Prozent der pakistanischen Zuwanderer eine Arbeit. Ebenfalls hoch

lagen die Quoten bei Migranten aus Nigeria und dem Iran. Die meisten

Asylanträge stellen Flüchtlinge aus Syrien. Von ihnen schaffte es

bisher jeder Fünfte auf den Arbeitsmarkt.

