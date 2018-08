Kölner Stadt-Anzeiger: Grüne: RWE will im Kohlestreit Fakten schaffen – Scharfe Kritik an Rodungen im Rheinischen Revier

Köln. Der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Oliver

Krischer, hat das Verhalten des Stromkonzern RWE im Kohlestreit

scharf kritisiert. „In Berlin verhandelt die Kohlekommission über den

Ausstieg aus der Kohle, aber im Rheinischen Revier will RWE

unwiederbringlich Fakten schaffen“, sagte Krischer dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe) mit Blick auf geplante Rodungen

dort. „Der Konzern behauptet, wenn diesen Herbst der verbliebene Rest

Hambacher Wald nicht gerodet wird, müsse der Tagebau stillgelegt

werden. Genau das hatte RWE auch schon letztes Jahr behauptet. Wegen

eines Rechtsstreits wurden die Rodungen ausgesetzt, der Tagebau lief

trotzdem weiter.“ Krischer ergänzte: „Es ist klar, worum es dem

Konzern in Wahrheit geht: Der Wald soll so schnell wie möglich weg,

damit es neben dem Klimaschutz kein weiteres Argument gibt, den

Tagebau Hambach zu verkleinern.“ Die Bundesregierung dürfe sich das

nicht gefallen lassen.

