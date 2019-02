Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Sozialwissenschaftler in Türkei aus Haft entlassen

Der Kölner Sozialwissenschaftler und Journalist Adil

Demirci ist am Donnerstagmorgen aus der Haft in der Türkei entlassen

worden. Das berichtete Linkspartei-Politiker Jörg Detjen dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe). Detjen gehört zum

Unterstützerkreis „Freiheit für Adil“. Demirci ist deutscher

Staatsbürger und saß seit April in einem türkischen Gefängnis. Ihm

wurde Terrorpropaganda vorgeworfen. Die Anklageschrift warf ihm vor,

der als Terrororganisation eingestuften

Marxistisch-Leninistisch-Kommunistischen Partei, kurz MLKP,

anzugehören. Die Stadt Köln hatte sich bis zuletzt für die

Freilassung des 32-Jährigen eingesetzt. Der Prozess gegen Demirci

sollte ursprünglich am 14. Februar fortgesetzt werden, ob es dazu

noch kommen wird, ist derzeit unklar. Ebenfalls unklar ist, ob

Demirci die Türkei verlassen darf. https://www.ksta.de/koeln/vorwurf-

der-terrorpropaganda-koelner-adil-demirci-in-der-tuerkei-aus-haft-ent

lassen-32002110

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell