Berliner Studenten helfen in Kreuzberger Obdachlosenunterkunft (FOTO)

In Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Berlin derJohanniter-Unfall-Hilfe e.V. unterstützt das Personalservice-StartupZENJOB im Rahmen der Social Weeks die Kreuzberger Notübernachtung fürObdachlose mit studentischen Aushilfen. Nach dem Motto „Helfen unddabei Geld verdienen“ übernimmt das Startup die Gehälter derüberlassenen Helfer. Die Aktion läuft noch bis Ende Februar.

Im Dezember 2018 eröffneten die Johanniter eine Notübernachtung

für Obdachlose in der Kreuzberger Gerhart-Hauptmann-Schule. Für 66

Männer und 34 Frauen bietet das Gebäude in der Ohlauer Straße in

Berlin-Kreuzberg eine Übernachtungsmöglichkeit. Das

Personalservice-Startup ZENJOB (www.zenjob.de) bietet Studierenden

nun erstmalig die Möglichkeit, die Notunterkunft montags bis freitags

in den Abend- und Nachtschichten zu unterstützen. Hierbei übernimmt

ZENJOB auch deren Bezahlung mit einem Stundenlohn in Höhe von 10,50

Euro.

Die Aufgaben der Studierenden reichen vom Empfang der Gäste in der

Unterkunft bis hin zur Zubereitung von Mahlzeiten. Außerdem stehen

die jungen Erwachsenen den Gästen während deren Aufenthalt als

Ansprechpartner zur Verfügung. Neben den Studierenden sind auch die

Mitarbeiter des Startups selbst dazu aufgerufen, im Obdachlosenheim

auszuhelfen.

Allein in Berlin vermittelt ZENJOB monatlich rund 5.000 flexible

Jobs auf Stundenbasis via App an Studenten. Neben den üblichen

Einsatzmöglichkeiten, wie beispielsweise als Bürohilfe oder

Service-Kraft, erhalten „ZENJOBBER“ nun zum ersten Mal auch soziale

Jobangebote auf ihr Smartphone. Die Resonanz der Studenten ist

ausschließlich positiv: „Unsere Schicht startete um 22:00 Uhr.

Während der Nacht war es sehr ruhig. Morgens wurde es belebter und

wir kamen mit den Gästen der Notunterkunft ins Gespräch. Man merkt

sofort, dass alle Mitarbeiter mit ganzem Herzen dabei sind. Der Job

ist wirklich sehr bereichernd. In einer einzigen Nacht lernt man viel

– auch über sich selbst“, so Lucy Ann Tittel, eine FU-Studentin, die

über die ZENJOB-App regelmäßig Geld verdient.

ZENJOB-Gründer und Geschäftsführer Fritz Trott über das soziale

Projekt: „Während der Social Weeks lernen die Studierenden, wie

wichtig persönliches Engagement ist. Unsere Generation möchte Teil

von etwas Sinnstiftendem sein, das nachhaltig etwas verbessert und

anderen Menschen hilft. Und auch wenn wir noch ein junges Unternehmen

sind, und unser Fokus auf unserer Software liegt, wollen wir einen

Beitrag leisten. Man kann schließlich auch als Tech-Startup die

Zukunft menschlicher gestalten. Wir freuen uns, wenn wir durch unsere

Aktion junge Erwachsene dazu bewegen können, sich langfristig für

benachteiligte Menschen einzusetzen“.

Björn Teuteberg, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

in Berlin, freut sich über die Hilfe: „Wir freuen uns sehr über das

große Engagement der Studenten. ZENJOB geht mit gutem Beispiel voran

und übernimmt soziale Verantwortung. Je mehr helfende Hände vor Ort

sind, desto besser können wir uns um unsere Gäste kümmern. Studenten

kommen in der Notunterkunft mit Menschen in Berührung, die sie sonst

nicht treffen. Das verändert oft ihre persönliche Perspektive auf das

Leben“.

Bei Interesse an einem Interview stehen Ihnen Studierende gerne

zur Verfügung.

Über Zenjob

ZENJOB ist ein technologieorientiertes Personalservice-Startup im

Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Das Service-Unternehmen verbindet

Studenten, die flexible Jobs auf Stundenbasis suchen, mit

Unternehmen, die Unterstützung auf Zeitarbeit-Basis benötigen. Über

die ZENJOB-App finden und bewerben sich Studenten selbstbestimmt auf

ausgeschriebene Schichten und können so selbst entscheiden wann, wo

und für wen sie arbeiten. Gegründet wurde ZENJOB von Fritz Trott,

Cihan Aksakal und Frederik Fahning. Cornelius von Rantzau und Arvid

Seeberg-Elverfeldt verstärken das Management seit 2017. Das

Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Weitere Informationen

finden Sie unter www.zenjob.de

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist mit rund 22.000

Beschäftigten, mehr als 37.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern

und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern eine der größten

Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes

Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in

den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz,

Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für

Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen

Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

