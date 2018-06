Kölner Stadt-Anzeiger: Laschet schließt Grenzkontrollen in NRW aus – Alleingänge führen zu Chaos

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat angesichts

des Asylstreits in der Union Kontrollen an den Grenzen der

Nachbarländer von Nordrhein-Westfalen kategorisch ausgeschlossen.

„Wir haben einen großen gemeinsamen Wirtschafts-, Lebens- und

Arbeitsraum mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Jetzt wieder

Kontrollen einzuführen, durch die wir zwei bis drei Stunden an der

Grenze stehen würden, kommt überhaupt nicht in Frage“, sagte Laschet

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe). „Sollte irgendeiner

auf die Idee kommen, alle deutschen EU-Binnengrenzen wieder mit

Schlagbäumen, Grenzhäuschen und Zöllnern zu versehen, ist das mit

Nordrhein-Westfalen und auch mit mir persönlich nicht zu machen“,

fügte Laschet hinzu.

Der Ministerpräsident kritisierte damit Bundesinnenminister Horst

Seehofer (CSU), der stärkere Grenzkontrollen an den Grenzen von

Bayern erwägt. „Wer jetzt in einem nationalen Alleingang

Grenzkontrollen verschärft und bereits anderswo registrierte

Asylbewerber unabgestimmt abweist, riskiert ähnlich unkluge,

unabgestimmte Alleingänge anderswo in Europa, bei denen dann im Süden

Europas nicht mehr registriert wird“, betonte Laschet. Das schaffe

Chaos und „könnte am Ende dazu führen, dass die Flüchtlingszahlen bei

uns wieder ansteigen“. Der CDU-Politiker forderte, dass die

Rücknahmeverfahren für Flüchtlinge, die bereits registriert seien,

beschleunigt werden müssten. „Es muss dabei bleiben, dass jedes Land

für die Flüchtlinge, die bei ihm ankommen, zuständig ist. Damit das

gelingt, müssen wir einen Beitrag leisten und Ländern wie Italien

auch finanziell dabei helfen, die notwendigen Kapazitäten aufbauen zu

können“, erklärte Laschet. Der Zeitpunkt für diese Debatte zwischen

CDU und CSU sei „völlig irrational“, da die Flüchtlingszahlen in

Deutschland stark rückläufig seien.

