Kölner Stadt-Anzeiger: Martin Schulz fordert große Koalition zu EU-Initiative mit Frankreich auf – Plädoyer für „konföderale Strukturen“

Köln. Der frühere Kanzlerkandidat der SPD, Martin

Schulz, hat angesichts der politischen Krisen in Europa eine

intensivere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich

gefordert. „Deutschland muss jetzt zusammen mit Frankreich die

Initiative in der EU ergreifen“, sagte Schulz dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe). Er fügte hinzu: „Ich glaube,

wir sollten auf Dauer darüber nachdenken, konföderale Strukturen

zwischen Deutschland und Frankreich innerhalb der EU zu schaffen.

Gemeinsam können wir der Schrittmacher Europas sein“, betonte der

Europaexperte. Dazu müsste die große Koalition, ihre internen

Grabenkämpfe beenden. „Wenn sie endlich dazu käme den exzellenten

Koalitionsvertrag umzusetzen, statt durch die Machtkämpfe in den

Unionsparteien ständig weiter geschwächt zu werden, wäre das ein

gutes Signal für Deutschland und Europa“, sagte der SPD-Politiker.

https://www.ksta.de/politik/interview-mit-martin-schulz–es-gab-ke

ine-alternative-zum-verzicht–31354942

