Kölner Stadt-Anzeiger: Mutmaßlicher Geiselnehmer wurde laut Nachbarn in Syrien gefoltert – „Das hat ihn psychisch krank gemacht“

Der mutmaßliche Geiselnehmer von Köln soll in Syrien

als politischer Häftling und Gegner des Assad-Regimes im Gefängnis

gesessen haben. Das berichteten sein Vermieter und sein Hausmeister

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe). „Er sagte, dass er

dort gefoltert wurde. Mit Stromschlägen, mit Wasser, mit Licht“,

erzählte der Hausverwalter. „Das hat ihn psychisch krank gemacht. Er

war hier in Köln deswegen auch in Behandlung.“ Nach Angaben der

Polizei ist der Mann zwar noch immer nicht endgültig identifiziert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den 55 Jahre alten syrischen

Flüchtling aus Neuehrenfeld handelt, sei aber „sehr hoch“. Die

Nachbarn beschreiben den Syrer als „das Gegenteil eines Extremisten“.

Er sei „ausgerastet“, wenn ihn jemand einen Terroristen genannt habe,

schilderte der Hauseigentümer. Mehrfach habe der 55-Jährige in der

Unterkunft in Neuehrenfeld Streit mit Nachbarn gehabt, berichtet der

Hauseigentümer. Deshalb habe er den Syrer schließlich in einem

anderen Haus gegenüber einquartiert. Zweimal soll auch die Polizei

dagewesen sein. Der 55-Jährige sei verbal aggressiv gewesen. Von

einer Schlägerei kann aber niemand im Haus berichten. Am Montag habe

der Syrer eigentlich nach Hamburg zu einem Freund ziehen wollen,

berichtet der Vermieter weiter. Seine Wohnung in Neuehrenfeld sei

schon gekündigt gewesen. Statt nach Hamburg fuhr der 55-Jährige aber

offenbar zum Kölner Hauptbahnhof und beging eine Geiselnahme,

versuchten Mord und eine gefährliche Körperverletzung – das wirft die

Staatsanwaltschaft Köln ihm vor. https://www.ksta.de/koeln/geiselnahm

e-in-koeln-nachbarn–mutmasslicher-taeter-war–psychisch-krank–31448

032

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell