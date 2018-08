Kölner Stadt-Anzeiger: NRW hilft Bauern mit zweistelligem Millionenbetrag – Landwirtschaftskammer prüft Bedürftigkeit

NRW-Umweltministerin Ulla Heinen-Esser (CDU) hat den

Landwirten in ihrem Bundesland Hilfe in zweistelliger Millionenhöhe

zugesagt – ohne die Summe genau zu beziffern. „Zuschüsse erhalten in

NRW aber nur die Landwirte, die tatsächlich durch die Dürre in ihrer

Existenz bedroht sind“, sagte Heinen-Esser dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe). Deshalb werde es eine

„Bedürftigkeitsprüfung durch die Landwirtschaftskammer NRW“ geben.

Die CDU-Politikerin geht von Dürreschäden in Höhe von 200 Millionen

Euro aus. Die Ernteverluste fielen in NRW geringer aus als in den

anderen Bundesländern. „Bei uns sind Futterbaubetriebe und mit

Abstrichen Kartoffel- und Gemüsebauern zum Teil schwer betroffen.“ Da

künftig durch den Klimawandel die Zunahme solcher

Extremwetterereignisse zu befürchten sei, muss auch über

„individuelle Risikovorsorge“ nachgedacht werden. „Wir prüfen, mit

welchen steuerlichen Mitteln Risikovorsorge unterstützt werden kann.

Angesichts des beginnenden Klimawandels ist es von zentraler

Bedeutung, dass die Bauern selbst Vorsorge treffen, um gegen Unwetter

und extreme Wetterlagen gewappnet zu sein“, betonte Heinen-Esser.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell