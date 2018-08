Allg. Zeitung Mainz: Vertretbar / Reinhard Breidenbach zur Dürrehilfe für Landwirte

Nein, der Staat lässt Landwirte, die wegen der Dürre

in ihrer Existenz bedroht sind, nicht in der prallen Sonne stehen. Es

gibt Extrahilfe, eine vertretbare Entscheidung – ohne dass man sie

aus vollem Herzen bejubeln müsste. Denn was ist mit anderen Branchen,

dem Einzelhandel etwa, der auch unter dem Wetter leidet, und sei es

nur deshalb, weil potenzielle Kunden bei 38 Grad im Schatten schlicht

keine Lust haben, sich in die Stadt zu begeben? Ein Argument, das die

Landwirte zweifellos auf ihrer Seite haben: Sie sind massiv am

unmittelbarsten betroffen, und von ihnen wird nichts weniger als die

Garantie für unser aller Ernährung verlangt. Deshalb: Die Hilfe von

340 Millionen geht in Ordnung; dass Agrarministerin Klöckner und

andere politisch Verantwortlichen die sehr vollmundige Forderung des

Bauernverbands von einer Milliarde nur zu einem Drittel erfüllen, ist

ganz nebenbei auch ein deutliches und richtiges Signal. Allerdings

sind die Kernprobleme überhaupt nicht vom Tisch, im Gegenteil: allem

voran der Klimawandel, dessen Existenz eigentlich nur noch

interessengeleitete oder ideologiegetriebene notorische Abwiegler in

Zweifel ziehen, und der vor allem völlig neue Energiekonzepte nicht

nur in der Autoindustrie verlangt. Ferner die Frage der

Subventionierung. Bleibt es gesellschaftlich akzeptiert, Jahr um Jahr

enorme Summen von Steuergeld in die Landwirtschaft zu geben, oder

gibt es nicht wenigstens Denkansätze, die Sache anders zu regeln? Und

nicht zuletzt: Wenn schon alljährlich Milliarden Steuergeld, wieso

dann am allermeisten davon ausgerechnet für Konzerne und riesige

Agrarfabriken?

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Claudia Nauth

Manteldesk

Telefon: 06131/485891

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell