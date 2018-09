Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Integrationsstaatssekretärin Güler ruft nach Erdogan-Besuch zum „konstruktiven Dialog“ auf

Nach dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten

Recep Tayyip Erdogan und seinem Auftritt zur Eröffnung der

Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld ruft

NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) dazu auf, „zum

konstruktiven Dialog zurückzufinden“. Das liege vor allem im

Interesse der türkischstämmigen Menschen in Deutschland, „die unsere

Bürger sind“, sagte Güler dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Montag-Ausgabe). Erdogans Rede beim Staatsbankett am Freitagabend in

Berlin bezeichnete Güler als „unpassend“. Sie sei aber „froh, dass

der ganze Besuch insgesamt ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist“.

Deutschland und die Türkei verbinde sehr viel, und es sei richtig,

dass dies auf allen Gesprächsebenen betont worden sei. Das gelte aber

auch für die deutliche Kritik an der türkischen Regierung und ihrem

Umgang mit der Meinungs- und Pressefreiheit.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell