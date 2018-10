Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Jusos fordern Rauswurf von Seehofer – „Neustart der großen Koalition nur ohne CSU-Chef möglich“

Die Jungsozialisten in NRW halten einen Fortbestand

der großen Koalition nur für möglich, wenn Innenminister Horst

Seehofer (CSU) entlassen wird. Juso-Chefin Jessica Rosenthal sagte

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstagausgabe): „Das Ergebnis der

Bayern-Wahl ist für alle ein Schlag ins Gesicht, die dachten, eine

Erneuerung würde in einer großen Koalition gelingen.“ Die gesamte

Parteispitze sei nun gefordert. „Sollte es nicht gelingen, schnell

aus dem derzeitigen Tief zu kommen, muss das Überdenken der großen

Koalition noch in diesem Jahr erfolgen. Klar sei aber auch, dass es

in der großen Koalition so nicht weitergehen könne. „Gerade die

Personalie Horst Seehofer trägt dazu bei, dass eine Sacharbeit

derzeit kaum möglich scheint. Ein Neustart einer großen Koalition

scheint für uns nur ohne Seehofer möglich, daher fordern wir seinen

Rücktritt.“

