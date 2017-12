Kölner Stadt-Anzeiger: Präses will „Ökumene-WGs“: Katholische und evangelische Gemeindezentren zusammenlegen

Köln. Der Präses der Evangelischen Kirche im

Rheinland, Manfred Rekowski, hat angeregt, katholische und

evangelische Gemeindezentren zusammenzulegen. „Ist es nicht besser,

ökumenische »Wohngemeinschaften« zu gründen, statt dass sich beide

Kirchen – am Ende vielleicht sogar unabgestimmt – aus Stadtteilen und

Orten zurückziehen?“, schreibt Rekowski in einem Gastbeitrag für den

„Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe). In Zeiten, in denen die

Kirchen mit weniger Personal auskommen müssten, schienen ihm

gemeinsame Gemeindezentren „keine schlechte Idee“. In diesem

„gemeinsamen WG-Wohnzimmer“ gäbe es sicher manches, „das nicht allen

Mitbewohnern gleichermaßen gefällt: Heiligenfiguren, Frauen auf der

Kanzel, Weihrauch, Trauung Geschiedener“. Aber es bliebe „ein

Hoffnungsort für Menschen vor ihrer Haustüre erhalten“, so der

Präses.

https://www.ksta.de/politik/gastbeitrag–oekumene-wgs—statt-ruec

kzug-aus-den-stadtteilen-29408542

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell