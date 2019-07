Kölner Stadt-Anzeiger: Terror-Razzia Köln: Einer der beiden festgesetzten Gefährder bedrohte seinen Vater mit dem Tod

Einen Tag nach der Festnahme zweier islamistischer

Gefährder treten immer mehr Details zu Tage. Laut Arrest-Beschlüssen

der Justiz, die dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegen, waren die

beiden Verdächtigen bereits schon in der Vergangenheit strafrechtlich

aufgefallen. Bei dem 21-jährigen Konvertiten Tim R. fanden sich in

der Vergangenheit Pistolen, Messer und ein Samuraischwert. Zudem soll

der deutsche Extremist Andersgläubige wie seinem Vater mit dem Tode

bedroht haben. Der 30-jährige Wael C. saß wegen seiner versuchten

Ausreisen in den Jahren 2013 und 2014 zur Terror-Miliz „Islamischer

Staat“ (IS) ebenfalls zeitweilig in Untersuchungshaft. Den

Erkenntnissen der Staatsschützer zufolge besuchte der Gefährder über

Jahre hinweg Veteranen des Terrornetzwerks Al-Qaida, die etwa im

afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet an Waffen und dem Bau von

Bomben ausgebildet wurden. Zeitweilig versuchte sich der Eiferer als

führender Imam in der Berliner Radikalenszene zu etablieren. 2016

avancierte er zum Vorsteher der Berliner Fussilet-Moschee, einer

Islamistenhochburg, in der auch der Lkw-Attentäter Anis Amri

verkehrte. Das Verbot des Moscheevereins habe für zusätzliche

Verbitterung bei ihm gesorgt, konstatieren die Strafverfolger. Aus

seiner Gesinnung soll Wael C. nie einen Hehl gemacht haben: Offen gab

er sich als Mitglied des IS aus und befürwortete, die Ungläubigen zu

enthaupten. Am 14. Juli schilderte der aus Berlin nach Düren

umgezogene Trockenbauunternehmer seiner Frau in einem Telefonat

seinen Frust. Er habe keine Geduld (Sabr) mehr, seinen Einzug in die

siebte und höchste Stufe des Paradieses abzuwarten, gestand der

militante Islamist mit dem Kampfnamen „Abu Qudama al-Faruq“.

Islamwissenschaftler deuteten dies als Code für ein geplantes

Selbstmordattentat.

