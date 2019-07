BERLINER MORGENPOST: Gemeinsam nach vorn / Leitartikel von Joachim Fahrun zum Exzellenzwettbewerb

Der vollständige Leitartikel: Berlin hat hoch gepokert in dieser

neuesten Runde des Exzellenzwettbewerbs der deutschen Hochschulen.

Anstatt mehrere Eisen ins Feuer zu legen und darauf zu hoffen, dass

eines oder zwei davon die prestigeträchtige Förderung des Bundes für

Spitzenforschung bekommen, setzte die Hauptstadt alles auf eine

Karte. Mit einem gemeinsamen Antrag der Berlin University Alliance,

dem Verbund von Freier, Technischer und Humboldt-Universität sowie

der Charité hatte Berlin die Kräfte gebündelt. Dass dieser Antrag nun

bei den Juroren für förderwürdig befunden wurde, belohnt den Mut der

Beteiligten, die seit 2015 auf diesen Tag hingearbeitet haben. Dabei

geht es weniger um die Fördermillionen als um das mit dem

Exzellenz-Status verbundene Image. Ein Scheitern wäre für Berlins

ambitionierte Wissenschaftsszene nicht weniger als der Super-Gau

gewesen. Denn der nach eigener Wahrnehmung stärkste

Wissenschaftsstandort des Landes hätte den Elite-Status von Freier

und Humboldt-Universität verloren und müsste sich auf die

festgestellte Exzellenz einzelner Forschungscluster und Institute

stützen. Nun ist aber höchstamtlich festgeschrieben, was moderne

Wissenschaftler schon lange wissen. Die Zeit der genialen

Einzelkämpfer ist vorbei. Komplexe Probleme bedürfen zur Analyse und

Erforschung eines Netzwerks von Experten aus verschiedenen

Disziplinen, die über die Grenzen ihrer jeweiligen Fachrichtungen

hinaus denken können. Es greift eben zu kurz, wenn der Klimawandel

nur von Meteorologen in den Blick genommen wird, Jugendkriminalität

nur von Juristen oder neue Mobilitätsformen nur von Ingenieuren. Wie

die Zusammenarbeit der großen Berliner Hochschulen die Wissenschaft

verändern und bessere Ergebnisse bringen wird, muss sich in den

kommenden Jahren zeigen. Bisher ist die University Alliance kaum mehr

als ein Versprechen. Allerdings ein ernst gemeintes. Denn die Zeiten,

als sich die Hochschulen gegenseitig argwöhnisch beäugten und Erfolge

missgönnten, sind in Berlin tatsächlich vorbei. Die Uni-Präsidenten

können auch persönlich gut miteinander. Dass man in Zeiten wachsender

Finanzmittel lebt und sich nicht mehr um schrumpfende Ressourcen

balgen muss, hat sicher den Mentalitätswechsel in den Präsidialämtern

befördert. Hinzu kam die Erkenntnis, dass Berlin als Marke weltweit

strahlt und man die im weltweiten Vergleich immer noch nicht üppigen

Finanzen lieber zusammenwerfen sollte, als einzeln vor sich hin zu

forschen. Der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator

Michael Müller (SPD) stand von Anfang an hinter der Verbund-Idee.

Vielleicht auch nur deswegen, weil es für ihn leichter war, die

gemeinsame Initiative politisch zu flankieren als die konkurrierenden

Bewerbungen einzelner Hochschulen. Der Sozialdemokrat bewegt sich

immer noch wie ein staunender Laie durch die Wissenschaftslandschaft.

Aber Müller hat verstanden, dass die Wissenschaftskraft Berlins

wichtigste Zukunftsressource darstellt. Start-up-Boom,

Gesundheitswirtschaft oder Kulturangebot: Keines dieser ökonomischen

Standbeine Berlins wären ohne diese Basis denkbar. Müller fördert die

Wissenschaft um der Wissenschaft willen, weil er überzeugt ist, dass

Positives herauskommen wird. Für Berlins Hochschulen erwächst daraus

ein Auftrag. Sie müssen ihre Forschung noch stärker in den Dienst der

Stadt stellen. Mit der Politik müssen sie dafür sorgen, dass auch

die normalen Bürger in ihrem Alltag von den exzellenten Ergebnissen

profitieren. In den besten Krankenhäusern, mit modernsten

Verkehrssystemen und in leistungsfähigen Schulen und Ämtern.

