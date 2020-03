Kommentar / Die Beobachtung der AfD als erster Schritt = Von Gregor Mayntz

Recht hatte der AfD-Bundesvorstand, als er Anfang 2017 eine

Randfigur ausschließen wollte, weil sie eine “übergroße Nähe zum

Nationalsozialismus” habe. Doch der damit gemeinte Björn Höcke blieb. Nicht

zuletzt, weil starke Kräfte innerhalb der AfD nicht auf einen übergroßen

Zuspruch von Wählern aus dem rechtsextremen Rand der Gesellschaft verzichten

wollten. Es ist gut, richtig und seit Langem überfällig, dass sich der

Verfassungsschutz als Frühwarnsystem gegenüber Feinden der Demokratie das nun

intensiv anschaut.

Allerdings ist der Zeitpunkt verpasst worden, an dem der Warnschuss gegen den

Bug des Schiffes AfD eine schnelle Richtungsänderung hätte auslösen können.

Längst geben Höcke und seine Gefolgsleute den Kurs vor, lassen sich für ihre

detonierenden Torpedos gegen die parlamentarische Demokratie in Thüringen

feiern. Sie können mit Genugtuung beobachten, wie die Männer und Frauen auf der

Brücke absolut “flügel”-konform navigieren, um ihre Posten nicht zu gefährden.

Deshalb müssen im Hintergrund ganz andere Überlegungen reifen. Sie haben damit

zu tun, dass der Verfassungsschutz genügend Belege dafür gefunden hat, dass

jener “Landolf Ladig”, der für ein NPD-Blatt verfassungsfeindliche Texte

verfasste, kein anderer als Björn Höcke ist. Während das Verfassungsgericht ein

Verbot der NPD noch ablehnte, weil ihr Einfluss zu klein sei, um von einer

Gefährdung sprechen zu können, so muss die von Ladig-Höcke gesteuerte AfD ganz

anders bewertet werden. Nun ist hohe Kunst gefragt: Mit den AfD-Sympathisanten

so umgehen, dass sie sich nicht wegen ungerechtfertigter Schläge mit der

“Nazi”-Keule nur noch enger an die AfD binden. Zugleich aber Material sammeln,

um bei einem weiteren Wegdriften der Partei zügig auch das Verbot aus dem

Werkzeugkasten der Demokratie holen zu können.

