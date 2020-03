Kommentar zu Türkei/Syrien

Erdogan fordert die Unterstützung der Nato für seine Truppen

in Syrien – also für jene, die sich dort “nicht im Einklang mit dem Völkerrecht”

befinden, wie selbst Heiko Maas feststellte. Schlimm, dass die Wertegemeinschaft

Nato das überhaupt diskutiert. Schlimmer ist, dass einem deutschen

Außenminister seit 3273 Tagen nichts Besseres einfällt, als “Anstrengungen zur

Erreichung einer politischen Lösung” zu verstärken. Dem türkischen Despoten

müssen endlich Grenzen aufgezeigt werden, statt ihm wieder den roten Teppich

auszurollen. Es muss in EU und Nato darüber diskutiert werden, wie Erdogan zu

sanktionieren ist.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4534587

OTS: Stuttgarter Nachrichten

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell