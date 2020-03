Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Corona

Liebe Leserin, lieber Leser, sind Sie jung, halbwegs fit und

haben keine schlimmen chronischen Krankheiten? Dann können Sie trotz der vielen

Schlagzeilen rund um das Coronavirus ziemlich entspannt sein. Eine

Coronainfektion würde für Sie wohl kaum schlimmer sein als ein Schnupfen. Sie

würden mit einiger Wahrscheinlichkeit zu jenen 80 Prozent der Infizierten

zählen, die nach den bisher bekannten Statistiken genesen, ohne überhaupt

richtig krank zu werden.

Falls Sie kleine Kinder haben, würden auch die eine Infektion

höchstwahrscheinlich locker wegstecken. Auch das legen die aktuell verfügbaren

Statistiken nahe. Eine Garantie dafür, auf jeden Fall mit heiler Haut

davonzukommen, bedeutet das allerdings auch wieder nicht.

Sind Sie aber nicht mehr ganz so jung, haben Sie vielleicht eine schwerere

Krankheit durchgemacht oder sind Sie ohnehin angeschlagen? Dann sollten Sie

besser alles daran setzen, keine Coronainfektion zu bekommen. Denn die könnte

bei Ihnen wirklich unangenehm verlaufen. Bei etwa 15 Prozent der Betroffenen,

zumeist solchen im fortgeschrittenen Rentenalter oder solchen mit

Vorerkrankungen, registrieren die Ärzte schwere und bisweilen lebensbedrohliche

Krankheitsverläufe. Das heißt andererseits aber auch nicht, dass jede Infektion

bei einer Risikoperson schlimme Folgen haben muss.

Was die Sache noch komplizierter macht: Die Jungen und die Alten, die Fitten und

die weniger Fitten, die mit geringem und die mit erhöhtem Risiko, wohnen Tür an

Tür, fahren zusammen im Bus und stehen gemeinsam in der Schlange vor der

Supermarktkasse. Was der eine leicht wegstecken kann, kann für den anderen

wirklich bedrückend werden.

Für eine Person mit erhöhtem Risiko kann es durchaus sinnvoll sein, einen

größeren Vorrat an Lebensmitteln auf einmal einzukaufen, um möglichst selten in

der Supermarkt gehen zu müssen, wo sich vielleicht Virusträger befinden. Das

funktioniert aber nicht, wenn andere die Regale schon leergekauft haben. Und das

vielleicht nur deshalb, weil der Nachbar, der Arbeitskollege, die beste Freundin

auch Vorräte angelegt haben. Man weiß ja nie… Das ist dann schon Hysterie, und

die ist immer ein schlechter Ratgeber. Das Coronavirus ist hochinfektiös, es

verbreitet sich schnell, aber es ist weder Ebola noch die Spanische Grippe. Es

wird nicht von heute auf morgen tausende Todesfälle in Deutschland verursachen.

Es ist für die große Mehrheit der Bevölkerung eher lästig als gefährlich.

Es werden auch nicht Millionen Deutsche fiebernd im Krankenbett liegen. Das

öffentliche Leben, die Lebensmittelversorgung, Strom- und Wasserleitungen – all

das wird vielleicht verlangsamt, jedoch nicht zum Erliegen kommen. Zugleich

stellt das Virus für einen nicht ganz kleinen Teil der Bevölkerung offenbar eben

doch eine wirkliche Gefahr dar.

Nehmen wir die Situation also so ernst wie nötig und so gelassen wie angemessen.

Schützen wir diejenigen, die Schutz nötig haben. Indem wir uns so verhalten,

dass wir das Coronavirus und möglichst auch alle anderen Erreger nicht

leichtfertig verbreiten. Häufigeres Händewaschen ist zumutbar. Und sein

Gegenüber nicht anzuhusten, sollte ja ohnehin selbstverständlich sein.

Helfen wir den wirklich Kranken, wenn es die demnächst tatsächlich in größerer

Zahl geben sollte, indem wir uns solidarisch verhalten. Zum Arzt gehen sollte

nur, wer wirklich krank ist. Leichtes Fieber lässt sich auch zu Hause

auskurieren. Und Arbeitgeber sind gut beraten, nicht als erstes nach einer

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu rufen, wenn ein Mitarbeiter Husten oder

Halsweh hat. Klar, es könnte ja auch nur eine ganz banale Erkältung sein. Aber

auch die ist ansteckend. Und die ganz normale Grippesaison ist ja auch noch

nicht beendet. Grippe plus Corona plus Hysterie: Diese Kombination könnte das ja

eigentlich ja ganz gut gerüstete Gesundheitswesen tatsächlich schwindelig

machen.

Noch ist die Diskussion für uns Ostwestfalen eher theoretischer Natur. Nicht

eine einzige Infektion ist in unserer Region bislang nachgeweisen. Vielleicht

bleibt das ja sogar so – auch wenn das unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

ist.

Wünschen wir uns allen also einen kühlen Kopf. Im wörtlichen wie im übertragenen

Sinne.

