Kommunalwahl 2021: Nur Frankfurter PIRATEN bringen die Verkehrswende

Mobilität, Umweltschutz und Verkehrswende: Drei Begriffe, die für die Frankfurter PIRATEN eng verbunden sind. Deshalb haben sie den Punkt „Mobiles Frankfurt“ in ihr Kommunalwahlprogramm aufgenommen.[1] Die Stadt Frankfurt wird nicht zukunftsfähig sein, wenn diese Themen nicht engagiert angegangen werden.

Insbesondere Mobilität ist ein Wort, das mehr beschreibt als nur die Beweglichkeit von Menschen. Mobilität ist Lebensqualität und Selbstbestimmung, unabhängig vom Einkommen und sonstigen Rahmenbedingungen. Mobilität bedeutet auch, einen barrierefreien Ausbau des öffentlichen Verkehrsraumes umzusetzen. Und was die PIRATEN seit Jahren fordern: Einen fahrscheinfreien ÖPNV.[2] Es gibt Studien, z.B. aus NRW und Berlin.[3] Und es gibt Städte und Länder, die dieses Konzept bereits erfolgreich umgesetzt haben. Auch hier muss die Stadt Frankfurt zukunftsweisende Lösungen schnell umsetzen. Für ein mobiles Frankfurt muss es eine Verkehrswende mit mehr verkehrsberuhigten Zonen, aber auch eine sinnvolle Planung von autofreien Stadtteilen geben.

„Als Mitglied im Ortsbeirat 2 setze ich mich intensiv mit dem Thema Mobilität auseinander. Ohne die Verkehrswende wird es in Frankfurt nicht funktionieren. Die Stadt muss ihren Teil dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger Mobilität auf neuen Wegen erleben können. Dazu gehört, allen Personen die Nutzung des ÖPNV fahrscheinfrei zu ermöglichen. Viel Handlungsbedarf, der ohne die Frankfurter PIRATEN im Römer und in den Ortsbeiräten nicht umgesetzt werden wird“, so Lothar Krauß, Mitglied im Ortsbeirat 2 für die Piratenpartei Frankfurt am Main und Kandidat auf Listenplatz 1 für den Ortsbeirat 2 bei der Kommunalwahl 2021.[4]

