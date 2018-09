Bundeskanzlerin Angela Merkel im RTL-Sommerinterview: „Es ist eine angespannte Stimmung“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag in

einem RTL-Sommerinterview die Stimmung nach den jüngsten Vorfällen in

Chemnitz als „angespannt“ bezeichnet. Neben Demonstrationen „mit

Erscheinungen, die nicht in Ordnung sind, hasserfüllt und auch gegen

andere Menschen gerichtet“, habe es auch Demonstrationen gegeben,

„die gezeigt haben – das Konzert zum Beispiel – wie Menschen auch

dagegen aufstehen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Also es

ist eine angespannte Stimmung, in der auch jeder und jede Position

beziehen sollte. Und wir haben eine große Aufgabe vor uns. Wir haben

schon viel geleistet im Zusammenhang mit der Aufnahme von

Flüchtlingen, aber auch der Frage, wie ordnen wir das vernünftig.

Diese Aufgabe muss einfach bewältigt werden. Ich finde, wir sollten

den Weg weitergehen, den wir eingeschlagen haben, wo wir noch nicht

am Ende sind, aber Schritt für Schritt die Probleme lösen.“

Einen genauen Zeitpunkt, wann sie Chemnitz besuchen werden, könne

sie noch nicht nennen, so Merkel im RTL-Sommerinterview. “ Die

Oberbürgermeisterin hat mich für Oktober eingeladen und wir werden

dann zeitnah informieren.“

Auf die Frage von RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel, welche

Botschaft sie an die Menschen in Chemnitz habe, sagte die

Bundeskanzlerin: „Die überwiegende Zahl der Menschen in Chemnitz

wollen in einer Stadt leben, die erfolgreich ist, die im Übrigen auch

erfolgreich ist. Die wollen über ihre Probleme diskutieren.“

Ausdrücklich lobte sie in diesem Zusammenhang ihren Parteifreund, den

sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. „Das macht

übrigens der sächsische Ministerpräsident, wie ich finde,

hervorragend, indem er durchs Land fährt, in dem er die Menschen

fragt, was stört Euch, was muss gelöst werden und dann gemeinsam auch

versucht, Lösungen zu finden.“ Chemnitz sei eine sehr erfolgreiche

Stadt mit einer phantastischen Technischen Hochschule und eine große

Tradition mit Maschinenbau. „Das alles gerät jetzt ein bisschen in

den Hintergrund, und deshalb muss ganz klar gesagt werden – das sage

ich auch als Bundeskanzlerin – dass allen Kräften der Rücken gestärkt

wird, die sich gegen Rassismus, gegen Hass wenden. Das sollte die

Botschaft von Chemnitz sein.“

Zur Rolle der AfD rund um die Ereignisse in Chemnitz fand Merkel

klare Worte: „Die AfD heizt die Stimmung ja zum Teil mit auf, das

muss man ganz einfach sagen. Es gibt auch Äußerungen, die ich extrem

kritisch bewerte, wie jüngst jetzt wieder, wo gesagt wird, man muss

eine stille Revolution machen, bei der dann gleich auch noch

Journalisten, die nicht so berichten, wie man das gerne möchten,

verschwinden sollen.“

Zur Frage, ob die AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet

werden sollte, sagte Angela Merkel wörtlich: „Wir sollten uns erst

mal politisch mit der AfD auseinandersetzen. Gleichzeitig ist die

Frage, wer wird vom Verfassungsschutz beobachtet, eine Aufgabe, die

die Sicherheitsbehörden routinemäßig immer wieder überprüfen müssen

und uns dazu dann Empfehlungen geben. Zurzeit gibt es diese

Empfehlung nicht.“

Die jüngste Äußerung von Innenminister Horst Seehofer, die

Migration sei die Mutter aller Probleme, kommentierte Merkel so: „Ich

sage das anders. Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor

Herausforderungen. Dabei gibt es auch Probleme, dabei gibt es auch

Erfolge. Und wir sind dabei, und dazu trägt z. B. der Masterplan von

Horst Seehofer bei, diese Probleme zu lösen. Da haben wir noch etwas

zu tun, aber wir haben auch eine völlig andere Situation als im

Herbst 2015. Deshalb können wir den Menschen auch sagen: so wird sich

diese Situation nicht wiederholen, weil wir jetzt Vorsorge getroffen

haben in vielerlei Hinsicht. „Als Beispiele nannte Merkel das

Abkommen mit der Türkei im Kampf gegen illegale Schlepperei und

Schmuggler sowie Abkommen mit afrikanischen Ländern.“ Aber das heißt

dann: Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen, illegalen

Schleusern das Handwerk legen und denen, die bei uns kein

Aufenthaltsrecht haben, natürlich auch zu sagen, ihr müsst unser Land

wieder verlassen.“

