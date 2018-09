Kondome werben für den HIV-Test

Innovative Aktion für geflüchtete Menschen soll

Aidserkrankungen verhindern: Präservative weisen den Weg ins

Gesundheitssystem / Pressebilder zum Download verfügbar

Mit Hilfe von 350.000 Kondomen informiert die Deutsche AIDS-Hilfe

ab heute geflüchtete Menschen und andere Migrant_innen über das

Gesundheitssystem in Deutschland, HIV und andere sexuell übertragbare

Infektionen.

Die Aktion mit dem Titel „Your health“ soll insbesondere das

Bewusstsein dafür fördern, dass ein HIV-Test sich lohnt, weil HIV

heute bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelbar ist,

Aids-Erkrankungen sind so vermeidbar. HIV ist zudem unter Therapie

nicht mehr übertragbar. Die Initiative ist Teil der Kampagne „Kein

Aids für alle – bis 2020!“.

Kondome verweisen auf Informationen

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Firmen Durex und

Gilead können die Kondome kostenfrei an Unterkünfte für Geflüchtete

und Organisationen für Migrant_innen abgegeben werden.

Ein Aufkleber auf der Umverpackung erklärt auf Englisch,

Französisch, Russisch und Arabisch den Sinn des Kondoms: „Dein Schutz

hier und jetzt!“ Darunter steht der Hinweis auf die eigens gestaltete

Info-Webseite your-health.tips: „Deine Informationen über Gesundheit

in Deutschland“.

„Kondome werden gerne genommen, haben einen hohen Nutzwert und

sind eine klare Botschaft für den Schutz vor HIV. Die von uns

verteilten Kondome weisen außerdem den Weg zu Möglichkeiten, wie

Geflüchtete Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen können“,

erläutert Björn Beck vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) den

Einsatz von Präservativen als Medium.

Fünfsprachige Webseite weist den Weg

Die Webseite www.your-health.tips ist das Herzstück der Aktion.

Fünfsprachig erklärt sie das deutsche Gesundheitssystem. Sie

informiert darüber, dass Geflüchtete ein Recht auf medizinische

Versorgung haben und dass das Personal im Gesundheitswesen unter

Schweigepflicht steht. Und sie gibt Informationen über Test- und

Hilfsangebote. Erstellt wurde die Webseite mit finanzieller

Unterstützung der Firma ViiV Healthcare.

Zugang zum Gesundheitswesen schaffen

Bisher fehlt es oft an solchen Informationen, so dass Geflüchtete

im entscheidenden Moment keinen ausreichenden Zugang zu medizinischer

Versorgung haben. „Your Health“ will diese Lücke schließen helfen.

Die Aktion soll außerdem dazu ermutigen, sich auf HIV testen und

gegebenenfalls behandeln zu lassen. Denn oft schreckt die Angst vor

Ausgrenzung und Anfeindungen Menschen davon ab.

„Wir möchten vermitteln: ,Wenn du HIV-positiv bist gibt es Hilfe

für dich – ohne dass Menschen in deinem Umfeld davon erfahren. Wir

unterstützen dich!–„, erläutert DAH-Vorstand Björn Beck. „Das Ziel

ist dabei eine frühzeitige Behandlung, um schwere Erkrankungen zu

vermeiden. Die Therapie verhindert außerdem weitere HIV-Infektionen.“

Mehr Spätdiagnosen

Die Aktion wendet sich insbesondere an Migrant_innen aus Ländern,

in denen HIV häufig vorkommt, vor allem aus dem südlichen Afrika und

Russland, sowie an geflüchtete Männer und Trans*-Menschen, die Sex

mit Männern haben.

13 Prozent der Aids-Erkrankungen in Deutschland, also des

vermeidbaren Ausbruchs der Krankheit, entfallen auf Menschen aus dem

südlichen Afrika. Die Diagnose erfolgt laut Robert-Koch-Institut bei

Menschen aus dieser Region häufig später als bei anderen, so dass sie

ein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken.

Dringend notwendig ist hier auch eine anonyme Versorgung für

Menschen ohne Aufenthaltspapiere oder Krankenversicherung. Sie trauen

sich aus berechtigter Angst vor Abschiebung oft weder zum HIV-Test

noch in medizinische Behandlung oder erhalten die erforderliche

Behandlung nicht.

Kein Aids für alle

In Deutschland erkranken zurzeit mehr als 1.000 Menschen pro Jahr

an Aids oder einem schweren Immundefekt, weil sie nichts von ihrer

HIV-Infektion wussten. Mit der Kampagne „Kein Aids für alle – bis

2020!“ will die Deutsche AIDS-Hilfe das ändern. Die Kondomaktion ist

einer von zahlreichen maßgeschneiderten Bausteinen für spezielle

Zielgruppen.

„Unser Ziel ist, dass in Deutschland bald kein Mensch mehr an Aids

erkranken muss. Die medizinischen Möglichkeiten dazu bestehen schon

lange“, betont Björn Beck. „Eine frühzeitige Diagnose ist der

Schlüssel. Zugang zu Test und Therapie sind ein Menschenrecht.“

www.your-health.tips

www.kein-aids-fuer-alle.de

www.queerrefugeeswelcome.de (Website für geflüchtete LGBTIQ*)

Pressefotos: http://ots.de/3ktjqh (Credit: DAH/Renata Chueire)

Original-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe