Urheberrecht im Internet: Sind die Gesetze noch aktuell?

Urheberrechtsverletzungen passieren im Internet schnell, ohne dass der Nutzer sich dessen bewusst ist. Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Gesetzesverstoß oft nur einen Mausklick entfernt. Welche Rolle spielt das Urheberrecht also überhaupt noch? In seinem im August bei Studylab erschienenen Buch Das Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft. Wie entwickelt sich das Urheberrecht in Deutschland und in Europa? gibt Yannick Schneider Antworten.

Durch die globale Vernetzung verbreiten wir Daten in Sekundenschnelle. Oftmals nehmen Internetnutzer dabei keine Rücksicht auf urheberrechtliche Regelungen. Doch auch wenn die User sich des Gesetzesverstoßes nicht bewusst sind, können sie trotzdem juristisch belangt werden. Yannick Schneider erklärt in seinem Buch Das Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft deshalb, wie das deutsche Urheberrecht funktioniert und wann es greift.

Ist das Urheberrecht noch zeitgemäß?

Das Verhalten der Internetnutzer verdeutlicht jedoch auch, dass das aktuelle Urheberrecht an seine Grenzen stößt. Denn mit der Digitalisierung geht zum Beispiel auch eine zunehmende Internationalisierung einher. Schneider beschreibt nicht nur, wie sich die Gesetzeslage in Deutschland entwickelt hat, sondern erweitert den Fokus auch auf ganz Europa. Schon das heute sehr beliebte Streaming findet in einer Grauzone der Gesetzeslage statt. Yannick Schneider ruft deswegen zu mehr Achtsamkeit im Umgang mit fremden Inhalten auf. Sein Buch „Das Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft“ betrifft jeden, der sich regelmäßig im Internet bewegt. Es ist der ideale Ratgeber für Blogger, Urheberrechtsexperten und alle Interessierten.

