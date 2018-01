Konsumlaune im Aufschwung / Was 2018 auf der Wunschliste der Deutschen steht

Die Deutschen wollen nach wie vor kräftig sparen, wie

die norisbank-Umfrage zum Jahresende 2017 ergeben hat. Demnach planen

52,6 Prozent in diesem Jahr noch mehr Geld zurückzulegen als im

letzten Jahr. Im Rahmen der langfristigen Marktbeobachtung analysiert

die norisbank in regelmäßigen, bevölkerungsrepräsentativen Umfragen

aber nicht nur das Spar-, sondern auch das Konsumverhalten der

deutschen Bankkunden. Das Ergebnis: Immerhin fast ein Viertel der

Befragten (24,3 Prozent) plant in diesem Jahr eine größere

Anschaffung.

2018 scheint die Konsumlaune der Deutschen nach zuletzt

schwächeren Werten wieder einen leichten Aufwärtstrend zu

verzeichnen. Denn nachdem noch im Jahr 2014 fast 26 Prozent bei der

damaligen norisbank-Befragung zum Jahresende angaben, eine größere

Anschaffung tätigen zu wollen, waren dies zwei Jahre später nur noch

rund 21 Prozent. In der aktuellen Befragung gaben nun 24 Prozent der

Befragten an, 2018 wieder mehr Geld in den Konsum stecken zu wollen.

Aber was steht auf der Wunschliste der Deutschen im Jahr 2018 und

wie wollen sie ihre Pläne finanzieren? Anschaffungswunsch Nummer eins

bei den Befragten, die eine größere Anschaffung in diesem Jahr

planen, ist ein neues Auto oder Motorrad (53,8 Prozent). Auf Platz

zwei der Wunschliste stehen elektronische Geräte wie zum Beispiel ein

neuer Fernseher, PC, Tablet-PC, Laptop oder Smartphone (36,5

Prozent). Platz drei teilen sich die eigene Immobilie, also

Eigentumswohnung oder Haus, und die größere Reise (jeweils 34,9

Prozent).

Ein auffälliger Trend ist das Thema Mobilität: 2014 gaben 48,5

Prozent der Befragten als Wunsch Nummer eins

„Hausbau/Hauskauf/Wohnungskauf“ an. Erst auf Platz zwei landete

damals das Auto/Motorrad mit 43,1 Prozent, gefolgt von der

Hauseinrichtung oder Renovierung mit 36,6 Prozent. Eine Reise

beziehungsweise ein Urlaub standen mit lediglich 15,2 Prozent auf

Platz vier. Neben der Mobilität im Alltag scheint also auch die

Reisefreude der Deutschen zugenommen zu haben, denn für 2018 hat sich

die Zahl derer, die eine Reise antreten wollen, verdoppelt.

Wünsche werden häufig auf Pump finanziert

Ein Kredit ist die Finanzierungsoption Nummer eins für die

Befragten. 21,7 Prozent planen bereits, einen Kredit aufzunehmen,

weitere 29,7 Prozent können es sich vorstellen. Fast ebenso Viele,

nämlich 27,3 Prozent, gaben an, ausreichend Ersparnisse zu haben, um

sich ihren Wunsch damit finanzieren zu können. 3,6 Prozent leihen

sich das Geld lieber von Freunden oder Familie und 17,7 Prozent sind

noch unschlüssig, wie sie sich ihren Wunsch überhaupt erfüllen

können.

„Die Bedingungen, einen Kredit aufzunehmen, sind in der aktuellen

Niedrigzinsphase besonders attraktiv“, bestätigt Maik Wennrich,

Leiter Produktmanagement der norisbank. „Und wenn bestehende Kredite

zusammengefasst werden, können Kunden nicht nur die Übersicht

verbessern und die Rückzahlung vereinfachen, sondern sehr oft sogar

auch noch erheblich sparen. Bei größeren Anschaffungen kann es sich

zudem anbieten, den Vertrag gemeinsam mit dem Ehe- oder Lebenspartner

zu unterschreiben, denn auch dadurch sind günstigere Konditionen

möglich. Verständlich, dass derzeit viele Konsumenten daher über

einen Kreditabschluss nachdenken.“

Männer sind dabei mit 56,8 Prozent deutlich offener für die

Kreditfinanzierung als Frauen (46,0 Prozent). Die Befragten der

Gruppe der 50 bis 59-Jährigen versuchen hingegen die Aufnahme eines

Kredits durch die Nutzung von Ersparnissen (37,1 Prozent) zu

vermeiden. Die 60- bis 69-Jährigen, die älteste Gruppe unter den

Befragten, leihen sich im Vergleich zum Durchschnitt (3,6 Prozent)

fast drei Mal so oft Geld von Freunden beziehungsweise Familie (9,7

Prozent).

Auch Personen mit abgeschlossenem (Fach-)Hochschulstudium sind

häufiger bereit, einen Kredit in Anspruch zu nehmen als der

Durchschnitt – 23,2 Prozent rechnen schon mit ihm für die

Finanzierung einer größeren Anschaffung, 41,1 Prozent ziehen einen

Kredit zumindest in Erwägung. Paare wollen eher einen Kredit

aufzunehmen (23,1 Prozent) als Singles (16,0 Prozent). Und wenn sie

die Kreditaufnahme nicht bereits planen, können sich unter ihnen fast

ein Drittel (31,2 Prozent) zumindest vorstellen, Geld bei der Bank zu

leihen. Bei Singles sind es 24,0 Prozent.

Regional existieren eindeutige Unterschiede: Im Osten Deutschlands

gibt es eine höhere Bereitschaft ein Darlehen aufzunehmen – mit 65,4

Prozent sind dies 14 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt aller

Deutschen und damit fast doppelt so viele wie beispielsweise Befragte

im Norden (37,5 Prozent).

Über die Umfrage

Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut

Innofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ

nach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde im

Oktober 2017 durchgeführt.

