KORREKTUR / RTL/n-tv-Trendbarometer / Institutionen-Ranking: Größtes Vertrauen zur Polizei – hoher Vertrauensverlust für Papst, Kirchen, Bundeswehr und Schulen – CDU/CSU bei 32 Prozent

Vertrauensverlust für fast alle gesellschaftlichen

Institutionen Wem vertrauen die Deutschen? Am meisten, so belegt es

das RTL/n-tv-Trendbarometer zum Beginn des neuen Jahres, der Polizei

(78%) sowie den Universitäten und Ärzten (je 77%). Daran hat sich

gegenüber den Vorjahren nichts geändert – aber insgesamt haben fast

alle relevanten gesellschaftlichen Institutionen einen teilweise

erheblichen Vertrauensverlust zu beklagen.

Zwar hält sich die Polizei noch knapp auf Platz 1 der

Ranking-Liste, ist aber gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte

abgerutscht. Am stärksten zurückgegangen ist das Vertrauen zum Papst

(- 20 Punkte), zur katholischen (- 9) und zur evangelischen Kirche (-

10) sowie zur Bundeswehr (- 13), zu den Schulen (- 10) und – bei den

Erwerbstätigen – zum eigenen Arbeitgeber (- 9).

Lediglich für Unternehmer und Manager gibt es in diesem Januar ein

Vertrauens-Plus (je + 3 Punkte). Bei beiden war allerdings das Image

im Vorjahr stark eingebrochen. Zudem rangieren die Manager nur auf

dem drittletzten Platz (9%), hinter Banken und Versicherungen (je

18%) und gleichauf mit dem Zentralrat der Muslime. Als weniger

vertrauenswürdig als die Manager sehen die Bundesbürger nur den Islam

(7%) und die Werbeagenturen (4%).

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Seit über einem Jahrzehnt fragen wir die Deutschen, wieviel

Vertrauen sie zu den relevanten gesellschaftlichen Institutionen

haben. Eine derart flächendeckende Vertrauens-Erosion wie in diesem

Jahr haben wir in diesem Zeitraum noch nie gemessen. Es wird

deutlich, wie schädlich die mühsame Regierungsbildung und die für die

meisten nicht nachvollziehbaren Streitigkeiten in Union und Koalition

sowie die vielen Defizite in staatlichen und nichtstaatlichen

Einrichtungen für das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates

und anderer für das Funktionieren der Gesellschaft wichtiger

Institutionen waren.“

AfD-Anhänger misstrauen Medien, Schulen und Gewerkschaften Die

Anhänger der AfD haben nicht nur zum politischen System insgesamt

sondern auch zu vielen gesellschaftlichen Institutionen kein

Vertrauen. Laut aktuellem RTL/n-tv-Trendbarometer haben nur 26

Prozent der AfD-Anhänger Vertrauen zum Radio (die übrigen

Bundesbürger: 60%), nur 13 Prozent trauen der Presse (50%), 12

Prozent dem Fernsehen (32%), 33 Prozent den Schulen (58%), 30 Prozent

den Gewerkschaften (49%) und 19 Prozent der Evangelischen Kirche

(42%). Lediglich zu Unternehmern sowie zu Managern und

Arbeitgeberverbänden, zu Ärzten, Werbeagenturen und Bundeswehr ist

das Vertrauen der AfD-Sympathisanten ähnlich hoch oder niedrig wie

bei den Bürgern ohne AfD-Präferenz.

Schwarz-Grün erreicht 51 Prozent

Zu Beginn des neuen Jahres bleibt die politische Stimmung in

Deutschland gegenüber den Vorwochen weitgehend stabil. Im aktuellen

RTL/n-tv-Trendbarometer liegt die CDU/CSU mit 32 Prozent nur knapp

unter dem Ergebnis der Bundestagswahl, während die SPD 5

Prozentpunkte weniger ausweist als im September 2017. Die Grünen

bleiben zweitstärkste* Partei, ein Plus von 10 Prozentpunkten

gegenüber der Bundestagswahl. Wie schon Ende 2018 hätte ein

schwarz-grünes Bündnis derzeit eine regierungsfähige Mehrheit (51%).

Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, ergäbe sich folgende

Stimmenverteilung: CDU/CSU 32 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 15

Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 19 Prozent (8,9%),

Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 24 Prozent aller

Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen

(Nichtwähler 2017: 23,8%).

Die Daten zum Institutionen-Ranking wurden vom Markt- und

Meinungsforschungsinstitut forsa zwischen dem 19.12.2018 und dem

2.1.2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Daten-basis: 2.515

Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- und

Meinungsforschungsinstitut forsa vom 2.-4.1.2019 im Auftrag der

Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.503 Befragte. Statistische

Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

*in der vorhergehenden Version stand hier fälschlicherweise „(…)

drittstärkste Partei (…)“

