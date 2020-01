Kriegstreiber / Friedrich Roeingh zum USA-Iran-Konflikt

Was für eine Tragödie. Es sind vor allem unbeteiligte Zivilisten,

die die dramatische Zuspitzung des Konfliktes zwischen den USA und Iran mit

ihrem Leben büßen. Die 176 Menschen an Bord der ukrainischen Boeing – die

meisten von ihnen wohl auf dem Rückflug in den Westen von Verwandtenbesuchen im

Iran. Und nicht zu vergessen die über 50 Todesopfer der Massenpanik bei den von

den Mullahs aufgeheizten Beisetzungsprozessionen für den von den USA

hingerichteten General Ghassem Soleimani. Was den Absturz des Flugzeuges angeht,

so verdichten sich die Anzeichen, dass dieses Unglück von iranischen

Abwehrraketen verursacht wurde. Bis jetzt gibt es jedenfalls keinen einzigen

Hinweis darauf, dass technisches Versagen eine Rolle gespielt haben könnte.

Alles deutet auf einen Abschuss aus der Nervosität der aufgeheizten Lage heraus.

Dass sich im Westen ausgerechnet US-Präsident Trump am zurückhaltendsten äußert,

ist in dem ganzen Drama ein Hoffnungsschimmer. Dagegen sagt es nach den Regeln

kriegerischer Propaganda nichts aus, wenn der Iran den Abschuss weiter

abstreitet. Schließlich sind die Opfer dieser Katastrophe überwiegend

persischstämmig. Viel wichtiger ist, dass der Iran ukrainische Experten und

Vertreter von Boeing offenbar an der Auswertung von Flugschreiber und

Voice-Recorder beteiligt. Selbst wenn es nun eine Chance auf Deeskalation gäbe,

haben über 200 Menschen diese von beiden Seiten zu verantwortende

Kriegstreiberei mit ihrem Leben bezahlt – und ihre Partner und Angehörigen mit

lebenslangem Leid.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4489012

OTS: Allgemeine Zeitung Mainz

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell