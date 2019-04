Künstlerisches und Schönes

Vorankündigung Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt

Bad Harzburg Schloss Bündheim am 21./22. April 2019

Künstlerisches, Dekoratives und Außergewöhnliches, erwartet am Sonntag, den 21. und Montag, den 22. April auf dem Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt in Bad Harzburg wieder die Besucher. Zu dem vielfältigen Angebot gehören dieses Mal u.a. Skulpturen aus Metall sowie auch aus Keramik, bunte Dekorationen aus Filz, Schreibgeräte und Objekte aus gedrechseltem Holz, Schmuck, Kleidung für Groß und Klein so wie auch Modeaccessoires aus Leder. In der Wohlfühlatmosphäre des Bündheimer Schlosses lädt die Ausstellung wieder zum Entdecken, Austauschen, Verweilen und Genießen ein, und manch Einzelstück mit Stil und Individualität, dürfte sicherlich Käufer finden. Der Markt ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und am Montag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für das Wohl der Besucher wird mit süßen und deftigen Gaumenfreuden gesorgt. Der Eintritt beträgt 2,50 ?/Person, Kinder bis 14 Jahre frei.