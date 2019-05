Landeszeitung Lüneburg: Die EU soll grüner werden Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sieht Jugendprotest an den Freitagen als Schwungrad für den Klimaschutz

Von Joachim Zießler

In einem fraktionsübergreifenden Gesetzesvorschlag werben Sie

dafür, das Prinzip der Freiwilligkeit bei Organspenden beizubehalten.

Soll die Gesellschaft kein moralisches Recht auf meinen Körper

erhalten?

Annalena Baerbock: Klar ist: Wir brauchen Verbesserungen bei der

Organspende. Viele Menschen warten händeringend auf eine neue Niere,

ein neues Herz, auf Hilfe. Auf der anderen Seite gibt es

grundsätzlich eine große Bereitschaft, zu helfen. Nur leider sind

aber längst nicht alle, die bereit wären zu spenden, auch

registriert. Deshalb wollen wir einen Weg finden, die

Spendenbereitschaft zu erhöhen. Zusammen mit anderen Abgeordneten

habe ich dafür vorgeschlagen, dass man, immer wenn man einen Ausweis

abholt, gefragt wird, ob man zur Organspende bereit ist. Diese

Entscheidung kann jederzeit online geändert werden. Wichtig ist aber

auch, dass die Position der Transplantationsbeauftragten in den

Kliniken gestärkt und es mehr Qualität, Verbindlichkeit, eine

aufwandsgerechte Finanzierung gibt.

Sollte das Prinzip der Freiwilligkeit nicht auf den Prüfstand? Es

sorgt dafür, dass es zu wenig Spenderorgane, aber – beim Impfen –

auch zu viele Masern-Infektionen gibt.

Ich möchte, dass wir bei der Organspende aus dem Akt der

Solidarität keinen Pflichtakt machen. Deshalb setzen wir mit unserem

Vorschlag zwar auf eine verbindliche Ansprache, aber dennoch auf

Freiwilligkeit. Ich glaube, dass man damit mehr erreicht als wenn man

automatisch zum Spender wird und dann aktiv widersprechen muss. Es

handelt sich ja um eine sehr persönliche Entscheidung. Außerdem

müssen wir eine Regelung sorgen, die vor dem Verfassungsgericht

Bestand hat.

Umfragen suggerieren den Grünen bei der Europawahl einen Triumph.

Ist die Zeit vorbei, da die Grünen gegen die Mehrheitsgesellschaft

protestieren, da sie nun ein Teil von ihr sind?

Die Zeiten sind andere, und deswegen stellen wir an uns auch einen

anderen Anspruch. Wir haben existenzielle Veränderungen. Leute spüren

die Klimakrise sehr direkt. Letztes Jahr ist die Ernte verdorrt, noch

immer sind die Böden viel zu trocken. Oder die Digitalisierung, der

ungezügelte Finanzmarkt, die Zukunft Europas. Viele Menschen sind

verunsichert. Wir müssen deshalb vieles grundlegend verändern, um

Halt zu geben und die Krisen in den Griff zu kriegen. Das gelingt

aber nur, wenn wir die Breite der Gesellschaft in den Blick nehmen,

auch die, die von unserer Politik betroffen sind. Wenn wir zum

Beispiel den Kohleausstieg vorantreiben, dann sagen wir gleichzeitig,

wie wir den Kohlearbeitern und den Regionen wirtschaftliche

Perspektiven geben können.

Zu den Wahlsiegern könnten europaweit aber auch

rechtspopulistische Europa-Gegner werden. Was können die

pro-europäischen Parteien tun, um zu verhindern, dass das Europäische

Parlament als Träger der Idee vom Projekt EU ausfällt?

Wir wollen Europa erneuern und so wieder Vertrauen schaffen. Die

Europawahl ist ja eine Richtungswahl. Auf der einen Seite drohen die

Nationalisten die EU von innen heraus zu zerstören. Auf der anderen

Seite haben sich andere – insbesondere die Bundesregierung – im

Status Quo eingeigelt. Alle Nas– lang blockiert sie wichtige

Veränderungen, nehmen Sie die Einführung einer Digitalkonzernsteuer

oder Steuertransparenz. Damit verschärft sie aber die

Vertrauenskrise. Die Menschen bekommen das Gefühl, die Politik

schützt die Konzerne, nicht sie. Und schuld soll dann Europa sein.

Deshalb müssen wir die Politik ändern: Die EU muss sozialer,

ökologischer und handlungsfähiger werden. Dann können wir dieses

großartige Friedensprojekt erhalten. Darum geht es in den nächsten

Tagen und Wochen auf der Straße und in den Debatten.

In Ungarn, Rumänien aber auch Italien präsentieren sich die

Regierungen derzeit nicht als Träger politischer Werte. Sollte die EU

weitere Erweiterungsrunden, etwa auf dem Westbalkan, auf Eis legen,

bis wieder mehr überzeugte Europäer unter Regierenden wie Regierten

zu verzeichnen sind?

Naja, überzeugte Europäerinnen und Europäer fallen ja nicht

einfach vom Himmel. Man muss schon was für Europa tun, auch mal gegen

Widerstände und Vorurteile, und man darf sich nicht von gefühlten

Stimmungen leiten lassen. Sonst wäre die EU sicher nie gegründet

worden und sonst hätte es keine Osterweiterung gegeben. Und beides

ist eine Erfolgsgeschichte. Aber zum Westbalkan: Die vereinbarten

Voraussetzungen sind erfüllt. Deshalb sollten die

EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien in diesem

Jahr beginnen. Eine ehrliche EU-Beitrittsperspektive für alle Länder

des westlichen Balkans ist ein wichtiger Motor für den sensiblen

Friedens- und Transformationsprozess dort. Bis zu einem tatsächlichen

Beitritt bleibt in der gesamten Region aber noch sehr viel zu tun.

Die Lage ist fragil und vor allem im Bereich der Rechtsstaatlichkeit

gibt es große Baustellen.

Seit den 80er-Jahren haben die Grünen dafür gesorgt, dass

Schwarz-Rot-Gold einen Grünstich bekam, ökologische Themen in der

Mitte der Gesellschaft verankert wurden. Was entgegnen sie dem

„Fridays-for-Future“-Vorwurf, dass noch nichts erreicht wurde?

Die Ökologie hat den Weg aus der Nische gefunden, das schon. Aber

ja, die Jugendlichen haben recht: Die letzten Jahre ist beim

Klimaschutz viel, viel zu wenig passiert. Die Bundesregierung hat die

Hände einfach in den Schoß gelegt. Und inzwischen hat die Klimakrise

eine Dimension angenommen, die uns unter großen Zeitdruck setzt.

Dabei liegt das, was wir tun müssen, doch auf der Hand: den

Kohleausstieg umsetzen, CO2 einen Preis geben, den fossilen

Verbrennungsmotor ersetzen, die Wirtschaft umbauen zu einer

ökologischen und zukunftsfähigen. Wir müssen handeln, jetzt. Da sind

die Demonstrationen der Kinder und Jugendlichen ein enormer

Antreiber. Sie geben dem Klimaschutz den Schwung, den es in

Deutschland jetzt braucht.

Die niedersächsischen Grünen wollen nur noch den Bauern

EU-Subventionen auszahlen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus

etwas für den Tier- und Naturschutz tun. Der richtige Weg?

Wir müssen die EU-Förderpolitik in der Landwirtschaft schrittweise

vom Kopf auf die Füße stellen und den Bauern Einkommensalternativen

zum Systemzwang des „Wachse oder Weiche“ geben. Sonst verschärfen wir

die Probleme immer weiter, allen voran das Artensterben. Das muss man

sich mal vorstellen: eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht.

Das ist die zweite große ökologische Krise unserer Zeit und sie

betrifft unsere Lebensgrundlagen. Deshalb: Die EU-Agrarmilliarden

müssen anders eingesetzt werden: Nicht Bodenbesitzer sollten für ihre

Fläche entlohnt werden, sondern Bauern sollten für den Schutz von

Gewässern, Natur und Arten, für Tierwohl – also für gesellschaftliche

Leistungen – Geld bekommen.

