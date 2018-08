Landtagswahl in Hessen 2018 / BARMER Hessen fordert eine Gesundheitsplanung losgelöst von kommunalen Grenzen (FOTO)

„Patientinnen und Patienten möchten eine passgenaue, qualitativhochwertige und zeitnahe medizinische Versorgung. Doch um dies zugewährleisten, müssen wir uns von alten Zöpfen verabschieden. DasVerharren des deutschen Gesundheitswesens in den historischenVersorgungssektoren ambulant und stationär ist eine der größtenSchwachstellen des Systems – dicht gefolgt von kommunalen Grenzen“,sagt Norbert Sudhoff, Landesgeschäftsführer der BARMER in Hessen beider Vorstellung der Gesundheitspolitischen Positionen zur Landtagwahlim Wiesbadener PresseClub. „Veränderungen müssen sein. Das geht nichtimmer reibungslos“, betont Sudhoff. „Aber nur im gemeinsamenAustausch gelingt es uns, gesundheitliche Versorgung zu gestaltenstatt zu verwalten.“

Kommunale Grenzen aufbrechen für eine bessere Planung

Mit über 400 Kommunen, 21 Kreisen und fünf kreisfreien Städten ist

die politische Struktur in Hessen sehr kleinteilig. „Dies ist für

eine bürgernahe Politik sicher wertvoll. Für eine patienten- und

qualitätsorientierte Planung im Gesundheitsbereich macht es aber

keinen Sinn, in kommunalen Einheiten und Grenzen zu denken“, meint

der BARMER Landeschef. „Ganz im Gegenteil: Sie befördern auch Über-,

Unter- und Fehlversorgung.“

Das jetzt in der parlamentarischen Abstimmung befindliche neue

Hessische Krankenhausgesetz (HKHG) bietet eine gute Grundlage, dies

zu ändern. Er fordert deshalb die künftige Landesregierung auf, diese

Möglichkeiten konsequent zu nutzen, um die gesundheitliche Versorgung

über Grenzen von Sektoren und Gebietskörperschaften hinweg zu

organisieren.

Die bereits bestehenden Gesundheitskonferenzen stehen bei ihm

dabei ganz oben auf der Liste. „Diese Konferenzen bieten erhebliches

Potential wenn sie räumlich neu zugeschnitten werden. Sie können mit

dem speziellen Blick auf die Region, losgelöst von kommunalen

Grenzen, die Planungen für den ambulanten und stationären Sektor

übernehmen und idealerweise die Pflege mit einschließen. Wir brauchen

eine Gesundheitsversorgung, die sich den Menschen anpasst und nicht

an kommunalen Grenzen endet“, so Sudhoff. „Die Bürger haben hier

teilweise schon längst mit den Füßen abgestimmt. Die Organisation

hinkt dem Bürgerwunsch nach ausschließlicher Qualitätsorientierung

teilweise deutlich hinterher. Anpassungen sind dringender denn je.“

Notaufnahmen entlasten und Leitstellen bündeln

Volle Notaufnahmen, gestresstes Personal, ungeduldige Patienten:

So wie sich die Notfallversorgung derzeit darstellt, ist sie selbst

ein Notfall. „Eine Neuordnung ist dringend notwendig“, meint Norbert

Sudhoff und fordert u.a die schnellere Einrichtung von Portalpraxen.

Mit dieser fachlichen Symbiose können Patientinnen und Patienten auch

durch ein Triage – System passgenau in die entsprechende medizinische

Versorgung gesteuert werden. In der Notfallversorgung gibt es für

Sudhoff aber noch weiteren Handlungsbedarf: So müssen

Notfallambulanzen und Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)

miteinander verzahnt und Rettungsdienststrukturen neu ausgerichtet

werden. „Mit den an den Kreisen und kreisfreien Städten orientierten

Leitstellen leisten wir uns in Hessen ein überdimensioniertes

System“, so Sudhoff. „Maximal drei oder vier im Land gut verteilte

und hochleistungsfähige Leitstellen sind angemessen. Das dort

eingesparte Geld kann in die medizinische Versorgung oder technische

Ausstattung der Leitstellen fließen.“

Stationäre Versorgung

Über 120 Krankenhäuser stellen derzeit die stationäre Versorgung

in Hessen sicher. „Verbunden mit dieser Zahl ist aber keine Aussage

zur Qualität dieser Häuser“, sagt Sudhoff. Die Patientinnen und

Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass das Krankenhaus

alle geforderten Qualitätsmerkmale erfüllt. Mindestmengen bei

bestimmten planbaren Eingriffen führen nachweislich zu einer besseren

Versorgung. „Entfernungen oder kommunale Grenzen spielen bei solchen

Engriffen für die Patienten keine Rolle, wenn die Qualität stimmt“,

meint Sudhoff. „Es muss nicht jeder alles machen, aber was man macht,

sollte von hoher Qualität sein“

Ein weiteres Beispiel für die Optimierung von stationären

Strukturen ist die „Frühchenversorgung“ in Perinatalzentren im

Rhein-Main-Gebiet. Mehrere Krankenhäuser bieten diese Leistung an

aber nicht alle können die Personalanforderungen erfüllen. Hier mache

für ihn eine weitere Konzentration Sinn, damit die geforderten

Qualitätsmerkmale auch im Personalbereich lückenlos erfüllt werden.

Nur so können die Patientinnen sicher sein, dass sie und die

Neugeborenen bestens versorgt werden.

Sudhoff erwartet von der neuen Landesregierung, dass alle

Instrumente genutzt werden, um die gesundheitliche Versorgung in

Hessen nicht nur sicher zu stellen, sondern auch zukunftsfähig

auszurichten. „Das ist möglich, wenn wir ambulante und stationäre

Grenzen überwinden, kommunale Grenzen außen vor lassen, gute

bestehende Systeme besser verzahnen, Qualitätsmerkmale in den Fokus

rücken und den Mut haben, auch mal auf Überflüssiges zu verzichten

und Notwendiges und Innovatives zu unterstützen“, fasst Sudhoff

abschließend zusammen.

