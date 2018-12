Langfristige Milliardenbelastungen für die Bürger durch verfehlte Personalpolitik der grün-schwarzen Landesregierung Baden-Württembergs

Mit nunmehr 53,4 Milliarden Euro für das

Haushaltsjahr 2018 bläht die Landesregierung den Staatshaushalt im

Vergleich zum Vorjahr 2017 um 11,6 Prozent auf. Auch nach Abzug der

geplanten Tilgung von Kreditmarktschulden in Höhe von 500 Millionen

Euro verbleibt noch eine Ausgabensteigerung von über 11 Prozent,

während die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nach allen Prognosen

nur um voraussichtlich 1,8 Prozent steigen wird. Darauf verweist der

Haushaltspolitische Sprecher der Fraktion der AfD im Landtag von

Baden-Württemberg, Dr. Rainer Podeswa MdL. „Ein Ausgabenaufwuchs um

mehr als das Fünffache kann keine Nachhaltigkeitskriterien erfüllen

und ist den Bürgern von Baden-Württemberg gegenüber

verantwortungslos. Dieser offensichtlich unter dem Motto –Nach uns

die Sintflut– erstellte Nachtragshaushalt wird von der AfD-Fraktion

in aller Schärfe abgelehnt!“

Personalkostensteigerungen werden Handlungsspielraum der Regierung

extrem einschränken

Deutlich bedenklicher als der scheinbare Ausgabenrausch der

Landesregierung erscheinen nach Einschätzung der AfD-Fraktion die im

Staatshaushalt begründeten zusätzlichen und langfristigen

Milliardenbelastungen für Personalausgaben in den kommenden

Jahrzehnten. Hatte sich die Regierung in den vergangenen Jahren noch

zu den vom Landesrechnungshof geforderten Stelleneinsparungen

verpflichtet, wurden diese nun ersatzlos gestrichen. Zusammen mit den

bereits geplanten und im Nachtragshaushalt vorgesehenen neuen Stellen

plant die Landesregierung einen Aufwuchs bei den Staatsbeamten und

Angestellten von rund 3500 Stellen. „Auch bei einer nur geringfügig

rückläufigen Konjunktur werden diese unverantwortlichen

Personalkostensteigerungen die finanziellen Handlungsspielräume der

Landesregierung in den kommenden Jahren extrem einschränken. Bei

einer Rezession mündet diese völlig falsche Weichenstellung der

Landesregierung in einer Staatshaushaltskrise“, erläutert der

stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende. Die AfD-Fraktion beantragt

daher die Wiedereinsetzung der Stelleneinsparverpflichtung und

streicht den geplanten Stellenaufwuchs. Der Stellenplan des Landes

Baden-Württemberg soll im Jahr 2019 um 122 Stellen reduziert werden.

„Unbestritten notwendige neue Stellen, beispielsweise bei den

Verwaltungsgerichten, sind durch Stelleneinsparungen zu

kompensieren“, so Dr. Podeswa.

Weder Haushaltswahrheit noch -klarheit

Eine über die Erhöhung der Tilgung von Kreditmarktschulden, den

Zuweisungen an die Städte und Landkreise und stichtagsbezogener

Verpflichtungen hinausgehende Erweiterung des Staatshaushaltsplans

für das Jahr 2018 lehnt die AfD-Fraktion ab. „Nach der erwarteten

Verabschiedung des Gesetzes über die Feststellung des

Nachtragshaushaltsplan am morgigen 12. Dezember 2018 durch den

Landtag von Baden-Württemberg verbleiben der Landesregierung nur noch

sieben Arbeitstage. Dass in diesem Zeitraum auch eine grün-schwarze

Regierung nicht Milliardenmittel sinnvoll verwenden kann und dies

auch nicht beabsichtigt, bedarf keiner Erläuterung. Die verbleibenden

Mittelzuführungen in den Haushaltsplan 2018 werden damit die Höhe der

Haushaltsreste weiter aufblähen und Schattenhaushalte befördern, die

sich teilweise der parlamentarischen und damit öffentlichen Kontrolle

entziehen. Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit sehen anders aus“,

betont der AfD-Abgeordnete mit Verweis auf die 46 Änderungsanträge

seiner Fraktion für den Staatshaushaltsplan 2019, mit denen insgesamt

über 1,6 Milliarden Euro für die Entlastung der Bürger, für die

Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes, die Verbesserung der

inneren Sicherheit und die Erhöhung der Kreditmarktschuldentilgung

umgeschichtet werden sollen. Damit legt die AfD ein vollständig

gegenfinanziertes Haushaltskonzept vor.

AfD fordert Entlastung der Bürger um 1,116 Milliarden Euro

Angesichts überbordender Steuereinnahmen ist es eine

Notwendigkeit, den Bürger zu entlasten. Die AfD-Fraktion hat die

Reduzierung der Grunderwerbsteuer von 5,0 Prozent auf 3,5 Prozent

beantragt. Diese Gesetzesinitiative wurde in der Anhörung von allen

beteiligten gesellschaftlichen Gruppen als richtiger Schritt begrüßt.

Dies unter dem in den Haushaltsplanungen der AfD-Fraktion

berücksichtigten Vorbehalt, dass den Kommunen ein vollständiger

finanzieller Ausgleich für die dadurch eintretende Minderung der

Einnahmen zu gewähren ist. Neben der rein monetären Entlastung der

Bürger in Höhe von 588 Millionen Euro wird auch eine positive

Auswirkung auf den angespannten Wohnungsmarkt erwartet.

311 Millionen Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur im

ländlichen Raum

Sowohl im europäischen als auch im internationalen Vergleich hat

Baden-Württemberg inzwischen den Anschluss im Ausbau der digitalen

Infrastruktur verloren. Gerade in Baden-Württemberg mit seiner durch

den Mittelstand geprägten Wirtschaftsstruktur ist der digitale

Breitbandausbau in den ländlichen Regionen ein entscheidender

Schlüsselfaktor für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg des Landes.

„Es ist nicht zielführend, nur in den Sonntagsreden von den –Hidden

Champions– zu schwärmen“, so Dr. Podeswa. „Der Bürger muss von der

Landesregierung auch erwarten können, die zwingend erforderlichen

Grundvoraussetzungen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer

vielen Weltmarktführer in der Fläche zu schaffen.“ Die AfD-Fraktion

sieht im Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 311 Millionen Euro

für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum sowie

weitere 4,2 Millionen Euro für die Einsetzung von

Digitalisierungsmanagern in den Stadt- und Landkreisen zur

Unterstützung einer funktionierenden IT-Struktur in den Schulen vor.

45 Millionen Euro zusätzlich für Polizei und Justizvollzug

„Dass erst in einem Nachtragshaushalt 5 Millionen Euro für die

Abgeltung von nur einem Sechstel der bei Polizei angefallenen

Überstunden eingestellt werden, ist ein weiterer bezeichnender

Ausdruck der von Innenminister Strobl ständig überbetonten hohen

–Wertschätzung der Arbeit– unserer Polizei“, ergänzt der

haushaltspolitische Sprecher der AfD. Die AfD-Fraktion hat für die

Anschaffung dringend benötigter Ausrüstung der Polizei (+10 Millionen

Euro), für den überfälligen Ausbau der Polizeischulen (+15 Millionen

Euro) und für die Schaffung zusätzlicher Abschiebehaftplätze (+20

Millionen Euro) insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 45 Millionen

Euro beantragt. „Dass Baden-Württemberg überhaupt nur über 30

Abschiebehaftplätze verfügt und regelmäßig über 80 Prozent der

Abschiebeversuche scheitern, ist eine Steuergeldverschwendung

sondergleichen, welche an Eulenspiegelei denken lässt. Auch im

dritten Jahr nach der Flüchtlingskrise sieht das Innenministerium

hier keine Abhilfe offensichtlich untragbarer und den Bürgern nicht

vermittelbarer Missstände vor. Die Institutionen des Staates werden

von der Landesregierung aus grün-ideologischen Gründen der

Lächerlichkeit preisgegeben“, analysiert Dr. Rainer Podeswa. „In

dieser Situation zweistellige Millionenbeträge für ein

–Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt– einzuplanen, geht

an den begründeten Erwartungen der Bürger vollständig vorbei und

belegt einmal mehr, dass die Landesregierung die Lebenssituation der

Bürger überhaupt nicht mehr wahrnimmt.“

35 Millionen Euro für Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und

Rettungsdienste

Mit zusätzlichen 35 Millionen Euro will die AfD-Fraktion die

Investitionen in das Feuerwehrwesen, den Katastrophenschutz und die

Rettungsdienste stärken. Gründe dafür sind die durch die

Landesregierung verursachten langjährigen Investitionsstaus. Auch im

vorliegenden Haushaltsentwurf der Regierung sind wieder nur weniger

als die Hälfte der von den Kommunen beantragten Zuschüsse vorgesehen.

Die AfD fordert darüber hinaus eine kostenneutrale Stärkung des

Petitionsausschusses des Landtags, gegenfinanziert durch die

Abschaffung des Bürgerbeauftragten. „Bereits jetzt hat der Bürger 143

Bürgerbeauftragte in den Landtag gewählt, die Abgeordnete heißen. Ein

weiterer ist da nicht erforderlich“, so der AfD-Politiker

abschließend.

