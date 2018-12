Launch der „Hague Declaration“ im Rahmen des Internationale Earth Trusteeship Forum in Den Haag / Nur wenn wir die Rechte der Natur anerkennen, machen Menschenrechte Sinn

Heute, 70 Jahre nach der Verabschiedung der

Menschenrechte, kommen überall auf der Welt Menschen zusammen, um an

sie zu erinnern. Das erste Internationale Earth Trusteeship Forum in

Den Haag – eine internationale Allianz von Umweltschutz- und

Umweltrecht-Initiativen – machen darauf aufmerksam, dass vor allem

der Klimawandel, der Artenverlust und die übermäßige Ausbeutung der

Ressourcen die Menschenrechte gefährden.

„Ohne Rechte der Natur“, so die Veranstalter, „sind die

Menschenrechte in Gefahr“. Die Freiheit, die Menschenrechte

gewährleisten, dürfen nicht grenzenlos sein, sagte Dr. Georg Winter

vom Haus der Zukunft in Hamburg. Sie wird durch die Rechte anderer

begrenzt. Die Earth Trusteeship Initiative fordert von den

Regierungen dieser Welt, dass sie als Treuhänder aktiv werden und

alles Leben auf der Erde schützen.

Prof Klaus Bosselmann, einer der führenden Köpfe dieser

Initiative, wies auf den Zusammenhang zwischen Menschenrechten und

der Verantwortung hin, die mit diesen Rechten einhergehen. Polly

Higgins, von der Ecocide Initiative erläuterte, warum es dringend

notwendig ist, Verbrechen an der Natur – wie alle anderen Verbrechen

gegen die Menschlichkeit auch – vor dem internationalen Gerichtshof

zu verhandeln. Nesha Gunasekera vom World Future Council und Debbie

Tripley vom WWF wiesen auf die Dringlichkeit dieser Initiative hin.

Georg Winter erläuterte in seinem Eingangsstatemen sein Engagement

im Rahmen der Initiative „Rechte der Natur“: „Die Geschichte hat

bewiesen: Erst als Frauen, Sklaven oder Leibeigenen eigene Rechte

zugestanden wurden, konnte sie auch durchgesetzt werden.“ Und: „Damit

Unternehmen nicht mehr ungewollt zur Zerstörung der Umwelt beitragen

müssen, braucht es andere Rahmenbedingen. Eigenrechte der Natur sind

der Schlüssel zur Erhaltung der Natur.

