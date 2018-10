Launch der Website und Social-Media-Kanäle zur Kampagne „Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“ (FOTO)

Mit www.thegreencity.eu entsteht eine EU-weite Plattform fürFachleute zum Wissensaustausch über den Nutzen von Stadtgrün und dieMöglichkeiten, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zubegrenzen. Social-Media-Kanäle auf Facebook und Twitter sind online.

Öffentliche Grünanlagen

Urbanisierung und Klimaveränderungen erfordern heute neue

Lösungen, um die Lebensqualität in unseren Städten zu erhalten und

langfristig weiter zu verbessern. Öffentliche Grünanlagen wirken sich

dabei positiv auf die Biodiversität, das Klima, die Luftqualität und

die Gesundheit aus. Sie sorgen dafür, dass es sich in den Städten

besser leben und arbeiten lässt. Die Website www.thegreencity.eu

stellt eine Plattform dar, die das Thema Stadtbegrünung fördern

möchte, indem sie innovative Ideen und Informationen auf Grundlage

wissenschaftlicher Arbeit und technischer Expertise bereitstellt. Die

deutsche Kampagne ist unter www.thegreencity.eu/de erreichbar. „Grüne

Städte für ein nachhaltiges Europa“ ist außerdem auf Facebook unter

www.fb.me/TheGreenCityDE und ganz neu auch auf Twitter unter

www.twitter.com/TheGreenCityDE erreichbar. Zu den Hauptthemen der

Kampagne gehören Gesundheit, Klima, Wirtschaft, Biodiversität und

sozialer Zusammenhalt.

Europäische Unterstützung

Die Website www.thegreencity.eu ist als gesamteuropäische

Dachseite konzipiert, über die die Green-City-Kampagnen der einzelnen

Teilnehmerländer angesteuert werden können. Die Initiative „Grüne

Städte für ein nachhaltiges Europa“ möchte einen Beitrag dazu

leisten, das Thema „Stadtgrün“ in ganz Europa weiter voranzubringen.

Sie wird von der CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food

Agency) der Europäischen Kommission gefördert. Ziel der Kampagne ist

es, Fachleute für eine grüne Stadtentwicklung zu begeistern und sie

miteinander zu vernetzen. In den nächsten Jahren sind zahlreiche

Veranstaltungen wie Fachseminare, aber auch Presse- und

Social-Media-Aktivitäten geplant. Der Fokus liegt hierbei auf

Entscheidern aus Politik und Wirtschaft, Stadtplanern,

(Landschafts-)Architekten, Garten- und Landschaftsbauern und

Vertretern von Bildungseinrichtungen wie Hochschullehrern und

Studierenden sowie Gesundheitseinrichtungen. Die Website fungiert als

zentraler Anlaufpunkt für alle Aktivitäten.

Initiative

„Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“ wurde vom europäischen

Baumschulverband ENA (European Nurserystock Association) zusammen mit

europäischen Baumschulorganisationen und -verbänden initiiert. In

Deutschland wird die Kampagne vom Bund deutscher Baumschulen (BdB)

e.V. durchgeführt. Der BdB repräsentiert Deutschland als eines von

sieben Teilnehmerländern neben Belgien, Bulgarien, Dänemark,

Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.

Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische

Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung

der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die

Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig

zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell

weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über

1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbände

unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische

Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich

unter dem Leitmotiv der Branche „Grün ist Leben – Baumschulen

schaffen Leben“. Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiteren

Verbänden des Gartenbaus Gesellschafter der Deutschen

Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung und

Umsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und Internationalen

Gartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.

Pressekontakt:

Franziska Weck (BdB) | Projektkoordinatorin „Grüne Städte für ein

nachhaltiges Europa“

Tel. 030-240 86 99-46 | weck@gruen-ist-leben.de

www.gruen-ist-leben.de | www.thegreencity.eu

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell