Das liebe Geld – Streitthema Nummer 1 am Arbeitsplatz

Mehr als jeder zehnte Deutsche ist in

Rechtsstreitigkeiten rund um das Thema Arbeit verwickelt

– Häufigste Streitursache ist die Verütung

– Hamburg ist laut ADVOCARD-Streitatlas 2017 das streitlustigste

Bundesland

– Die wenigsten Konflikte am Arbeitsplatz gibt es in Bayern und im

Saarland

Zu wenig Geld, ein schlechtes Arbeitszeugnis, gekündigt – Gründe

für Rechtsstreitigkeiten rund um den Arbeitsplatz gibt es genügend.

So ist es auch kaum verwunderlich, dass sich 13,4 Prozent aller

aktuellen Streitfälle in Deutschland um dieses Thema drehen. Damit

ist das Thema Arbeit nach dem Privatleben (40,1%) und dem

Straßenverkehr (27,9%) das dritthäufigste Streitgebiet. Zu diesem

Ergebnis kommt „Deutschlands großer Streitatlas 2017“, eine zum

dritten Mal neu aufgelegte Studie von ADVOCARD, für die bisher

insgesamt 1,7 Millionen Streitfälle der ADVOCARD gesammelt und

ausgewertet wurden.

„Wir verbringen sehr viel Zeit, zumindest einen Großteil der

Woche, an unserem Arbeitsplatz“, sagt Peter Stahl, Vorstandssprecher

bei ADVOCARD, dem Rechtsschutzversicherer der Generali in

Deutschland. „Dadurch können Reibungen entstehen und häufig auch

Streitigkeiten – besonders, wenn sich jemand ungerecht behandelt

fühlt.“ Extrem hoch ist das Streitpotenzial beim Thema Vergütung.

Fast 32 Prozent aller Arbeitsstreitfälle gehen auf die

Unzufriedenheit mit dem monatlichen Gehaltszettel zurück. Mit

deutlichem Abstand folgen auf Platz 2 die ordentliche Kündigung des

Arbeitsverhältnisses (17,3 Prozent) und auf Platz 3 das

Arbeitszeugnis (11,9 Prozent).

Streitursache in Arbeit & Unternehmen Anteil in Prozent

1. Vergütung 31,8%

2. ordentliche Kündigung Arbeitsverhältnis 17,3%

3. Arbeitszeugnis 11,9%

4. Abmahnung 9,3%

5. Urlaub 8,1%

Tabelle 1: Die Top-5-Streitursachen am Arbeitsplatz

ARBEIT NERVT: HAMBURG IST STREITMEISTER, BAYERN UND SAARLAND SEHEN

ES GELASSENER

Regionale Unterschiede entdeckt man, wenn man sich die einzelnen

Bundesländer anschaut. Mit 4,4 Streitfällen pro 100 Einwohner wird in

Hamburg am häufigsten zum Thema Arbeit gestritten. Das mag mitunter

daran liegen, dass die Hamburger bekanntlich nicht auf den Mund

gefallen sind und gern mal „Butter bei die Fische“ geben.

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Hessen teilen sich mit 3,9

Streitigkeiten pro 100 Einwohner den zweiten Platz, dicht gefolgt von

Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Schleswig-Holstein mit 3,8

Streitfällen pro 100 Einwohner. Berlin landet beim Thema

Arbeitsstreit im Mittelfeld. Viele Jobmöglichkeiten und die

bundesweit höchste Quote an Selbstständigen könnten das

Konfliktpotenzial mindern. Im Saarland und in Bayern wird im

Bundesvergleich am wenigsten in Arbeitsdingen gestritten. Nicht von

ungefähr sagt man den Bayern ein sonniges Gemüt nach. Die vielen

Sonnenstunden und ein (ab)kühlendes Weißbier dürften sich ebenfalls

positiv auf mögliche Streithähne auswirken.

Bundesland Arbeitsstreitfälle (je 100 Einwohner pro Jahr)

1. Hamburg 4,4

2. Mecklenburg-Vorpommern 3,9

3. Sachsen-Anhalt 3,9

4. Hessen 3,9

5. Nordrhein-Westfalen 3,8

6. Brandenburg 3,8

7. Schleswig-Holstein 3,8

8. Berlin 3,6

9. Thüringen 3,5

10. Bremen 3,4

11. Sachsen 3,4

12. Rheinland-Pfalz 3,1

13. Niedersachsen 3,1

14. Baden-Württemberg 3,0

15. Bayern 2,8

16. Saarland 2,3

Tabelle 2: Die Rangliste der Bundesländer nach Streithäufigkeit

GROSSES STREITPOTENZIAL: GELD

Das liebe Geld ist die Streitursache in der Kategorie „Arbeit &

Unternehmen“ Nummer 1 in allen Bundesländern. 31,8 Prozent aller

Arbeitsstreitigkeiten drehen sich um dieses Thema. Weit abgeschlagen

folgt auf dem 2. Platz mit 17,8 Prozent die ordentliche Kündigung des

Arbeitsverhältnisses. Für 11,9 Prozent bietet das Arbeitszeugnis den

Anstoß für einen Disput. Themen wie Überstunden, Elternzeit oder auch

Arbeitszeit sind hingegen weniger häufig Anlass für Streitigkeiten.

Streitursache in Arbeit & Unternehmen Anteil in Prozent

1. Vergütung 31,8%

2. ordentliche Kündigung Arbeitsverhältnis 17,3%

3. Arbeitszeugnis 11,9%

4. Abmahnung 9,3%

5. Urlaub 8,1%

6. fristlose Kündigung Arbeitsverhältnis 6,5%

7. Mobbing 3,6%

8. Versetzung 2,8%

9. Überstunden 2,6%

10. Elternzeit/Erziehungsurlaub/Mutterschutz 2,6%

11. Arbeitszeit 2,1%

12. Befristung/Entfristung Arbeitsverhältnis 1,7%

Tabelle 3: Die Rangliste aller Streitursachen im Arbeitsumfeld

HÄUFIGER ZOFF UMS GELD IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN

Gerade im Osten der Bundesrepublik ist die Vergütung, wie die

Ergebnisse des Streitatlasses 2017 zeigen, der größte Zankapfel: Mit

Werten fast bis 40 Prozent (Sachsen-Anhalt: 39,7%) liegt die

Streitintensität in den neuen Bundes¬ländern über den Streitzahlen

der alten Bundesländer. Hier sind die Hessen die entspanntesten

Bundesbürger, dort beträgt der Anteil der Streitursachen im Bereich

Vergütung nur 28 Prozent. „Das Ost-West-Gefälle bei der Bezahlung

scheint hier nach wie vor für große Unzufriedenheit zu sorgen“, so

Stahl.

Bundesland Anteil Streitfälle zum Thema Vergütung in Prozent

1. Sachsen-Anhalt 39,7%

2. Mecklenburg-Vorpommern 37,6%

3. Sachsen 36,8%

4. Brandenburg 36,5%

5. Thüringen 35,8%

6. Berlin 34,0%

7. Saarland 33,8%

8. Bremen 33,3%

9. Schleswig-Holstein 33,3%

10. Nordrhein-Westfalen 32,2%

11. Rheinland-Pfalz 31,3%

12. Hamburg 30,4%

13. Baden-Württemberg 29,9%

14. Bayern 29,5%

15. Niedersachsen 29,4%

16. Hessen 28,0%

Durchschnitt aller Bundesländer 31,8%

Tabelle 4: Die Rangliste der Bundesländer bei der Streitursache

Vergütung. Anteil je Bundesland an allen Streitursachen im

Arbeitsumfeld.

GROSSE EINIGKEIT ÜBER ALLE ALTERSGRUPPEN UND GESCHLECHTER HINWEG

Männer sind im Streit im Bereich Arbeit fast doppelt so häufig

vertreten wie Frauen (63,5% vs. 36,5%), allerdings gibt es bei den

Streitursachen kaum Unterschiede. Nur bei den Themen Arbeitszeit,

Arbeitszeugnis, Elternzeit und Urlaub ist das weibliche Geschlecht

geringfügig streitlustiger als das männliche.

Die Arbeitszeit ist für die meisten Menschen nur in geringem Maße

ein Grund für Streit, hier herrscht Einigkeit über alle Altersgruppen

hinweg. Die Vergütung erhitzt die Gemüter stärker und führt daher

überdurchschnittlich häufig zum Streit. Kleinere Ausschläge gibt es

bei Arbeitszeugnis, Mobbing und Urlaub. Das Arbeitszeugnis steht

besonders bei den 36- bis 45-Jährigen hoch im Kurs. Beim Thema Urlaub

geraten Menschen bis 25 und ab 56 Jahre häufig in Streit und mit

steigendem Alter wird Mobbing immer öfter zum Streitanlass.

TIPPS FÜR ARBEITNEHMER: KÜHLEN KOPF BEWAHREN UND FRÜHZEITIG

RECHTSBEISTAND EINSCHALTEN

Egal, was der Auslöser ist, kommt es zum Konflikt mit dem Chef

oder den Kollegen, sollten Arbeitnehmer ihre Rechte kennen und einige

Verhaltensregeln beachten.

Aber nicht jede Unstimmigkeit muss gleich zum Rechtsstreit werden.

„Viel wichtiger ist es, kompromissbereit zu bleiben und in einem

gemeinsamen Gespräch mit dem Arbeitgeber nach einer für beide Seiten

vernünftigen Lösung zu suchen“, rät Stahl. Vor allem gilt, trotz des

Ärgers am Arbeitsplatz einen kühlen Kopf zu bewahren und keine

voreiligen Entscheidungen zu treffen. Ist jedoch keine Einigung in

Sicht, sollten die Ergebnisse der Gespräche mit dem Chef genauestens

dokumentiert werden. So kann man später leichter nachvollziehen, wer

sich wie geäußert hat.

Hat sich eine Situation festgefahren, lohnt sich die Einschaltung

eines Anwalts oder Mediators beispielsweise über die öffentliche

Rechtsberatung oder die eigene Arbeitsrechtschutzversicherung.

