Lena Meyer-Landrut, Andreas Gabalier, Fanta 4& viele mehr unterm Tannenbaum / Zahlreiche Musikstars versteigern vor Weihnachten Einmaliges und helfen damit Kindern

Die Stars aus dem Musikbusiness im eigenen

Wohnzimmer: Diesen Traum können sich Fans zu Weihnachten unter

www.unitedcharity.de ermöglichen. Gemeinsam mit Universal Music

versteigert Europas größtes Charity-Auktionsportal 50 von

verschiedenen Musikern signierte Christbaumkugeln. An der Aktion

beteiligen sich Popstars wie Milow, Lena Meyer-Landrut und Cro

genauso wie die weltberühmten Opernsänger Andrea Bocelli und Rolando

Villázon. Die Erlöse werden ohne Abzug an die Projekte von „Musik

bewegt“ weitergeleitet.

Auch darüber hinaus sorgen zahlreiche weitere Musikstars bei

United Charity für die schönsten Weihnachtsgeschenke, die man ihren

Fans machen kann: Andreas Gabalier versteigert seine Tour-Gitarre,

Carmen Nebel die besten Plätze in ihrer beliebten TV-Show, Xavier

Naidoo signierte Portraits, die Fantastischen Vier haben ein

einmaliges Kunstwerk unterschrieben und Tim Bendzko gibt sogar ein

ganz privates Wohnzimmerkonzert. Mit all dem wird gleich doppelt

Freude verschenkt, denn jeder Erlös wird an ein Kinderhilfsprojekt

gespendet.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.

