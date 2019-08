Lesestoff für die Seele – www.fit-ja.de

Die Webseite: www.fit-ja.de wird seit vielen Jahren von dem Schriftsteller Rolf Börlin ohne finanzielle Interessen betrieben. Darum gibt es auf ihr auch keine Werbung. Börlins Ziel ist, die wertvollen Herzenserkenntnisse und -erfahrungen, die ihm das Leben geschenkt hat, Interessierten unverbindlich weiterzugeben.

Rubriken sind: Gesunde Ernährung, News, Welt, Fühlen und Denken, Fit werden und bleiben, Alternative Heilmethoden, Vegetarisch-vegane Rezepte.

Rolf Börlin ist in der Schweiz aufgewachsen. Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie. Seit über 25 Jahren lebt er mit seiner Frau und Tochter in Deutschland. Was ihn geprägt hat, ist die tiefe Erfahrung, dass wir Menschen in unserem Herzen vom göttlichen Bewusstsein Hilfe bekommen, wenn wir das wollen. Diese Erfahrung ist sowohl die Wurzel für seine Webseite wie auch für die beiden Bücher: „Schluss mit dem bösen Gott. Aus der Enge in die Freiheit“, Tredition 2016 und „Die Freiheit kommt vom Herzen. Die Entwicklung der Verwicklung“, Tredition 2018. Weitere Informationen zu seinen Büchern gibt es im Shop vom Verlag tredition (hier klicken)

Kochen ist eine große Freude von Rolf Börlin. Er hat zusammen mit seiner Frau, als er nach Deutschland ausgewandert ist, ein vegetarisches Restaurant geführt, was vor 25 Jahren etwas ganz Besonderes war. Der Erfolg blieb zum Glück nicht aus. Und auch nach dieser spannenden Zeit hat er immer mit veganen Lebensmitteln zu tun gehabt. Kulinarisch Neues auszuprobieren und Rezepte zu schreiben, gehörte zu seinem beruflichen Alltag.

Etwas Gutes kochen ist noch heute seine Passion. Als Vegetarier von Herzen richtet sich sein Augenmerk dabei vor allem auf die große Vielfalt pflanzlicher Nahrungsmittel. Darum gibt es auf Börlins Webseite auch nur vegetarische und vegane Rezepte. Seiner Liebe zu guten Suppen verdankt das „Vegane Suppenkochbuch“ seine Existenz, erschienen 2017 im Verlag Tredition.

Die Auswahl an interessanten, lebensnahen Artikeln auf www.fit-ja.de ist groß. Hier ein paar neuere Titel: Das Glücks-Barometer in uns – Zur Besinnung kommen – Nicht siegen, sondern lösen – Das Leben ist leicht, aber die Gedanken sind schwer – Leichtigkeit oder Schwere, das entscheiden wir – Das Ego-Ich-Bin und das ewige Ich-Bin – Klarblick statt Kritik – Positiv denken ist nicht gleich positiv denken – Warum ein offenes Herz wichtig ist – Herrscher erkennen – Das Herzens-Ich – Gedankenblasen auflösen – Ein Spaziergang auf dem Trampolin – Tote können keine Organe spenden – Das Drehbuch dieser Welt – Der Sexualkomplex u.v.m.

Doch lesen Sie selbst! Hier geht es zu www.fit-ja.de