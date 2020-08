Buch Neuerscheinung – Rolf Börlin: “Zur Besinnung kommen. Bewusstsein ist der Weg”

Schon im Vorwort von Börlins Buch geht es um Wesentliches: “Wir Menschen brauchen keine neue Weltordnung und keine Weltregierung, die uns von außen aufgedrückt wird. Das führt nicht zur Einheit, sondern nur zu einer aufgezwungenen Gleichmacherei, über der die Angst und der Zwang thronen. Was wir brauchen ist ein Bewusstseinswandel hin zur natürlichen Intelligenz des Seins, in der unser wahres Wesen lebt. Das ewige Bewusstsein verbindet uns alle von innen her im Lichte der natürlichen Harmonie, der Freiheit und der Leichtigkeit des Seins.”

Wie soll das geschehen? Auf dem Rückseitentext verrät uns Börlin den Weg:

“In unzähligen Filmen wird es uns gezeigt: Ein Ereignis oder ein Konflikt bringt einen Menschen plötzlich zur Besinnung. Er kommt ins Nachdenken, Gefühle überwältigen ihn, wie Schuppen fällt es ihm von den Augen, was er falsch gemacht hat. Das Falsche tut ihm aufrichtig leid, Tränen rollen. Er versöhnt sich mit seiner Umgebung, bittet um Verzeihung und will wieder gutmachen.

Woher kommt diese Einsicht? Wer gibt sie ihm? Das Bewusstsein! Es ist die plötzliche Bewusstwerdung, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt. Dass es bei uns Menschen solche Bewusstseins-Durchbrüche gibt, können wir alle verstehen. Warum aber müssen wir bei uns oft so lange darauf warten?

Weil wir uns nicht darum bemühen. Weil wir dem Bewusstsein nicht die Türen öffnen, damit es uns helfen kann. Im Gegenteil, wir verschließen ihm mit unserem Verstand und mit unserem “Mein Wille geschehe” jeglichen Zugang. Darum müssen wir auf die Bewusstseinshilfe warten bis zum Gehtnichtmehr.

Das aber muss nicht sein. Öffnen wir dem Bewusstsein die Tür mit der aufrichtigen Bitte um Hilfe und mit dem “Dein Wille geschehe”, dann sind in uns laufend befreiende, glücklich machende Bewusstseinsprozesse unsere Realität!”

Darum geht es in diesem Buch. Es geht um unser aller Emanzipation. Es geht um die Befreiung unseres wahren, inneren Wesens. Das ist das Kind des ewigen Bewusstseins, das Kind Gottes, das wir in unserem Wesenskern sind. Zu unserem Wesen zurückzufinden durch die Entwicklung der eigenwilligen Gedankenverwicklungen, die uns eng machen und uns einsperren, das ist der innere Weg, der uns befreit und glücklich macht.

Auch das jüngste Buch von Rolf Börlin ist wie seine Vorgänger Bücher: “Schluss mit dem bösen Gott – Aus der Enge in die Freiheit” und “Die Freiheit kommt vom Herzen – Die Entwicklung der Verwicklung” im Verlag tredition erschienen. Alle diese Bücher sind im Buchhandel erhältlich. Sie können aber auch direkt online im Shop von tredition bezogen werden. Tredition ermöglicht es Autoren, auf unkomplizierte, einfache Weise ihre Anliegen oder ihre Kunstwerke in Buchform an viele Leser weitergeben zu können.

Erfahren Sie mehr über Börlins neustes Buch: “Zur Besinnung kommen – Bewusstsein ist der Weg” direkt bei tredition (bitte anklicken).