Libyen:Ärzte ohne Grenzen fordert Stopp der willkürlichen Inhaftierung von auf dem Mittelmeer abgefangenen Flüchtlingen – EU für das Leid der Menschen mitverantwortlich

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen

protestiert gegen die willkürliche Inhaftierung von Bootsflüchtlingen

in Libyen. Die Menschen werden zu Tausenden von der EU-finanzierten

libyschen Küstenwache auf dem Mittelmeer abgefangen und nach Libyen

zurückgezwungen. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die

libysche Küstenwache in diesem Jahr mindestens 11.800 Menschen auf

seeuntüchtigen Booten aufgegriffen und zurückgebracht – so viele wie

noch nie. Beinahe täglich stoppt die libysche Küstenwache Boote in

internationalen Gewässern zwischen Libyen, Italien und Malta. An Land

werden die Menschen in ungeregelten Internierungslagern entlang der

Küste eingesperrt. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen in Tripolis,

Khoms und Misrata beobachten eine stark steigende Zahl von

Flüchtlingen und Migranten in den schon jetzt überfüllten Haftlagern.

„Diese Menschen haben gerade ein traumatisches Erlebnis auf dem

Meer hinter sich, bei dem es um Leben und Tod ging. Sie dürfen nicht

in ein System willkürlicher Inhaftierung gezwungen werden, das sie

schädigt und ausbeutet“, sagt Karline Kleijer, Leiterin der

humanitären Hilfe von Ärzte ohne Grenzen in Libyen und auf dem

Mittelmeer. „Viele haben in Libyen ein schockierendes Ausmaß an

Gewalt erlitten und sind systematisch ausgebeutet worden. Sie sind

Opfer von sexueller Gewalt, von Menschenhandel, Folter und

Misshandlung geworden. Besonders schutzbedürftig sind Kinder, die

manchmal auch ohne Eltern oder andere Begleiter unterwegs sind, sowie

Schwangere, stillende Mütter, ältere Menschen, Menschen mit

psychischen Behinderungen oder mit schwerwiegenden medizinischen

Problemen.“

„Die menschlichen Kosten der europäischen Abschottungspolitik

zeigen sich an kaum einem Ort so deutlich wie in Libyen“, sagt

Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.

„Schutzbedürftige Menschen werden auf Geheiß der EU von der so

genannten libyschen Küstenwache in ein Land zurückgebracht, in dem

sie ausgebeutet, erpresst, misshandelt und eingesperrt werden. Diese

europäische Politik, die von der Bundesregierung mitverantwortet

wird, ist nicht nur zynisch und grausam, sie stellt auch

grundsätzlich jene Werte der Menschlichkeit in Frage, die die EU für

sich in Anspruch nimmt. Wir erwarten von den Mitgliedsstaaten der EU,

dass sie sich endlich dem Schutz von notleidenden Menschen widmen –

nicht deren Bekämpfung.“

Ein Team von Ärzte ohne Grenzen hat in einem der

Internierungslager in Tripolis an einem einzigen Tag 319 Menschen

behandelt, die auf dem Mittelmeer aufgegriffen worden waren, nachdem

sie monatelang von Schleppern gefangen gehalten worden waren. In der

Region von Misrata und Khoms behandeln die Mitarbeiter Gefangene mit

Verätzungen zweiten Grades, Krätze, Atemwegsinfektionen und

Austrocknung. Einmal wurden Menschen, die auf dem Meer alles verloren

hatten, ohne Kleider am Leib in ein Internierungslager gesperrt.

„In Khoms leben mehr als 300 Menschen in einem überfüllten

Internierungslager, unter ihnen auch sehr kleine Kinder. Die Hitze

ist drückend, es gibt keine Lüftung und nur sehr wenig Zugang zu

Trinkwasser. Es gibt nur verschmutztes Salzwasser“, sagt Anne Bury,

stellvertretende medizinische Koordinatorin in Libyen. „Die Situation

in den Haftanstalten ist untragbar. Die Menschen sind Missbrauch

aller Art ausgesetzt. Sie sind verzweifelt. Wir sehen Gefangene mit

Wunden und Knochenbrüchen. Es gibt Fluchtversuche, einige Menschen

sind im Hungerstreik.“

Die Situation in den Internierungslagern ist eine Folge der

Politik der europäischen Regierungen, Schutzsuchende um jeden Preis

von Europa fernzuhalten. Ein entscheidender Teil dieser Strategie ist

es, die libysche Küstenwache auszurüsten und zu unterstützen, um sie

in die Lage zu versetzen, Menschen auf dem Mittelmeer aufzuhalten.

Menschen nach Libyen zurückzubringen, ist allen europäischen Schiffen

nach internationalem Recht verboten, da Libyen kein sicherer Ort ist.

Es gibt in den Internierungslagern keine Registrierung oder

funktionierende Dokumentation der Gefangenen. Es gibt keine

Möglichkeit nachzuverfolgen, was mit den Eingesperrten geschieht. Sie

haben keine Chance, die Rechtmäßigkeit ihrer Haft und ihre Behandlung

in den Lagern überprüfen zu lassen. Programme der

UN-Migrationsorganisation IOM und des UNHCR, die Gefangenen einen Weg

aus der willkürlichen Inhaftierung bieten sollen, wurden zwar Ende

vergangenen Jahres ausgeweitet, helfen aber nur einem kleinen Teil

der Flüchtlinge und Migranten in Libyen. Die Hauptmaßnahme sind so

genannte freiwillige Rückkehrprogramme der IOM, durch die seit

November etwa 15.000 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht

wurden. Für jene, die nach Hause zurückkehren wollen, ist es positiv,

dass sie so der Haft in Libyen entkommen können. Aber die

Freiwilligkeit dieses Programms ist außerordentlich fragwürdig, da es

für diese Menschen die einzige Möglichkeit ist, aus den Lagern zu

entkommen. Zusätzlich hat das UNHCR etwas mehr als 1.000 der

verletzlichsten gefangenen Flüchtlinge aus dem Land gebracht, meist

nach Niger, von wo aus sie in andere Länder umgesiedelt werden

sollen.

Ärzte ohne Grenzen leistet seit rund zwei Jahren medizinische

Hilfe für Geflüchtete und Migranten in Internierungslagern in

Tripolis, Khoms und Misrata, die offiziell unter Kontrolle des

Innenministeriums der international anerkannten Einheitsregierung und

ihrer Agentur zur Bekämpfung Illegaler Migration (DCIM) stehen. Für

die Gefangenen ist der Zugang zu medizinischer Versorgung nicht

sichergestellt – diese wird nur durch wenige im Land präsente

humanitäre Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder UN-Agenturen

erbracht, die auch nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu den

Menschen haben.

