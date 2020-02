Linke: Renten müssen für alle steigen

Linke: Renten müssen für alle steigen

Fraktionschef Bartsch: “Reförmchen wie die Grundrente reichen nicht aus” –

Kritik an Unterschieden zwischen Neu- und Bestandsrenten – In Niedersachsen

Differenz von 56 Euro im Monat

Osnabrück. Angesichts vergleichsweise geringer Renten für Neurentner reißt die

Kritik an der Rentenpolitik der Bundesregierung auch nach der Verabschiedung der

Grundrente im Bundeskabinett nicht ab. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken

im Bundestag, sagte der “Neuen Osnabrücker Zeitung”: “Die Rente ist für

Millionen Menschen leider alles andere als sicher. Reförmchen wie die Grundrente

reichen nicht aus.” Bartsch forderte stattdessen einen großen Wurf in der

Rentenpolitik. “Die Renten müssen für alle steigen. Das ist finanzierbar, wenn

alle, auch Abgeordnete, Beamte und Selbstständige, einzahlen.”

Die Linksfraktion begründet ihre Kritik unter anderem mit den deutlichen

Unterschieden zwischen den Bezügen von Neurentnern und Bestandsrentnern. Wer neu

in Rente ging, erhielt 2018 im bundesweiten Durchschnitt 769 Euro, wer schon in

Rente war, hatte im Schnitt 829 Euro. In Niedersachsen klaffte 2018 eine Lücke

von 56 Euro; hier lagen die Rentenzahlbeträge bei 761 Euro (neu) und 817 Euro

(alt). Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage von

Bartsch und Zahlen der Rentenversicherung hervor.

Das Ministerium erläuterte, aus der Höhe der gesetzlichen Altersrenten könne

allerdings nicht auf die Einkommenssituation im Alter geschlossen werden, “da

unter anderem weitere Alterseinkommen und der Haushaltskontext nicht

berücksichtigt sind”. Betrachtet man die Haushaltseinkommen der Bezieher

gesetzlicher Renten, so haben Ehepaare (ab 65 Jahren) dem Ministerium zufolge

ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 2508 Euro im Monat, alleinstehende

Männer 1448 Euro und alleinstehende Frauen 1412 Euro (alle Zahlen: Stand 2016).

